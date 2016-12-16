ВТУ записа първия студент за новата учебна година

Публикувана на: 16.12.2016г. 307 прегледа

СТЕФАН СТОЯНОВ ОТ С. ЦАРЕВА ЛИВАДА Е ПЪРВИЯТ ЗАПИСАЛ СЕ СТУДЕНТ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА. Той е завършил Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ в град Дряново и от новата учебна година ще следва специалност „Счетоводство и контрол“ в нашия университет. Стефан получи като подарък календар на Великотърновския университет и пожелания за успешно следване.