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ВТУ записа първия студент за новата учебна година

Публикувана на: 16.12.2016г. 307 прегледа

СТЕФАН СТОЯНОВ ОТ С. ЦАРЕВА ЛИВАДА Е ПЪРВИЯТ ЗАПИСАЛ СЕ СТУДЕНТ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА. Той е завършил Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ в град Дряново и от новата учебна година ще следва специалност „Счетоводство и контрол“ в нашия университет. Стефан получи като подарък календар на Великотърновския университет и пожелания за успешно следване.

Коментари за "ВТУ записа първия студент за новата учебна година"

  • Pastore
    16.12.2016 в 17:10

    На добър път в учението и весели празници.

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