ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 22.12.2016г. 112 прегледа

АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

СИТРОЕН Белинго, товарен, бензин/газ, 2007 г., 1 + 1, 1360 куб. см, 0896 775 770. 21-4

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, въглища, пелети, разпалки, 0888 205 830, 0896 698 886. 50-49

ПОДАРЯВАМ стар бойлер за желязо, 0882 274 051. 10-10

ШЕВНА машина, нова, 0887 888 562. 3-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

БРОЙЛЕРНИ пуйки, с. Ресен, 0894 300 689. 21-16

ПУЙКИ, пуяци, петли, 06126/ 25 68. 5-4

КРАВИ и телета, 0887 477 032, 0887 698 514. 10-3

ДОМАШНИ пуйки и петли, 0895 728 456. 10-3

МАЛКИ кучета кангал, елитни, и всички останали породи с доставка. 0887 923 294. 21-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ жилище във В. Търново, до 30 000 лв.,тел. 0885 028 009. 3-2

ЖИЛИЩЕ, 0878 904 026. 8-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

170 КВ. М, център, гр. Дебелец, ниво улица, 0888 300 552. 21-12

БОКСОНИЕРА, център, 0878 433 141. 11-10

ДАВАМ под наем стая, Нова болница, 0887 698 514. 10-3

СТАЯ, сутерен, 2 легла, 110 лв, 0889 485 782. 4-3

СУТЕРЕН с баня, за жена, 0888 507 692. 2-2

ТЪРСЯ съквартирантка за самостоятелен апартамент, ново строителство. Всички елуреди, интернет + телевизия, 0878 635 156.

ПОД НАЕМ ДРУГИ

МИКРОБУСИ и автомобили под наем, 0884 487 684. 70-68

ТРАНСПОРТ

БУС, 2,5 т, 0888 146 321. 40-12

ЗА ДОМА

ИЗВЪРШВАМ ремонтни дейности – топлоизолации, гипсокартон, фаянс, теракот, ламинат и др., 0877 222 959. 21-9

ХАМАЛИ, 0889 367 871. 38-9

ИЗНАСЯМ жилища, мази с транспорт, 0888 146 321. 40-9

БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 100-4

ЗДРАВЕ

МАСАЖИ, 0889 557 899. 40-21

МАСАЖИ, 0886 399 356. 21-5

ДРУГИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев” 4, над пощата, до хотел „Премиер”, 062/62 35 07. 21-20

ТРУДОВА БОРСА

АВТОМИВКА търси персонал, добро заплащане, 0886 073 797. 21-13

НАБИРАМ персонал – готвачи/сервитьори, осигурена храна и спане, с. Средни колиби, 0897 863 027. 14-14

СЛУЖИТЕЛ за почистване, 0889 177 737. 60-11

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли с категория С + Е, заплащане от 1500 – 2500 лв., 0887 818 462, 0889 717 497. 21-9

ТЪРГОВСКА фирма набира: търговски представител с опит; първично счетоводство – входиране на документи; шофьори – пласьори; шофьор – доставчик; шофьори – ексван; общи работници, 0879 002 578, активен след 14.00 ч. 11-8

ТЪРСИМ готвач(ка) за механа в Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-5

ФРИЗЬОРСКИ салон „Ирен” , ул. „Цветарска” 26, търси маникюристка, 062/ 63 99 34, 0888 840 058. 21-4

ЗАВЕДЕНИЕ търси помощник-готвач, мияч на посуда и разносвач на храни по домовете, предлага обучение, 0886 923 92. 16-1

ТЪРСИМ работник – помощник в цех за месо, 0878 697 490. 2-1

ТЪРСИМ продавач-консултант за хранителен магазин, 0878 606 144. 2-1

РАЗНИ

ЗА ПРАЗНИЧНИТЕ дни подаръци за семейството подготви. Прозвъни и затвори и в коледна томбола се включи, 0887 484 218. 21-10

БЪРЗИ кредити, 0882 655 891. 4-3