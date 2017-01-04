Земетресение с магнитуд 4,2 е регистрирано край Велико Търново

Публикувана на: 04.01.2017г. 947 прегледа

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано край Велико Търново тази нощ, показват данните на Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC-CSEM), цитиран от „Фокус“. Трусът е станал две минути след полунощ (00:02 часа) на дълбочина 2 км. Епицентърът му е бил между великотърновските села Джулюница и Козаревец на 9 километра от Лясковец и на 18 километра от Велико Търново.

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