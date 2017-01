Майкъл Флетли и трупата му ще гастролира при встъпването в длъжност на Доналд Тръмп

Публикувана на: 20.01.2017г. 0 прегледа

Знаменитият американо-ирландски хореограф Майкъл Флетли е дал съгласие да гастролира с трупата си „Lord of the Dance“ на церемонията по встъпването в длъжност на избрания президент на САЩ Доналд тръмп, съобщава ТАСС.

По думите на Флетли организаторите на церемонията отдавна са искали да го включат в програмата на тържествените мероприятия, които предстоят във Вашингтон. Но участието на хореографа бе потвърдено едва сега.

Преди броени дни звездата от Бродуей Дженифър Холидей отказа заявено преди това участие в тържествата на 20 януари. Тя обясни оттеглянето си с нежеланието да подкрепи

морално милиардера. С това художествената програма на Тръмп доста помръкна в сравнение със звездния блясък при встъпването в длъжност на действащия президент на САЩ Барак Обама. Тогава гастролираха Бионсе, Брус Спрингстийн, група „Ю-Ту“, Алисия Кийс, Кели Кларксън и много други.

Гастролите на Майкъл Флетли и на трупата „Lord of the Dance“ са били гледани от 60 милиона зрители в 60 страни по света, припомня агенцията.

Източник: БТА