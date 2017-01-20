ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.
ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
КЪЩА в Леденик, 0888 922 941. 21-13
ПРОДАВА от собственик парцел в с. Беляковец, 1,680 дка, на асфалт, 0876 364 395. 5-4
АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ
СИТРОЕН Берлинго, 2000лв. товарен, бензин/газ, 2007 г., 1 + 1, 1360 куб. см, 0896 775 770. 21-19
ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ПРОДАВАМ пелети от 100% бук, цена 360 лв. тон. Разполагаме с транспорт, 0886 164 734, 0887 375 701. 16-9
ДЪРВА за огрев на чували, 0889 308 724. 12-5
БАЛИ люцерна, 0884 391 847. 10-3
ДЪРВА, чувал – 6 лв., 0876 494 000. 4-1
ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
НОЩУВКИ, 0887 636 096. 58-9
ЦЕНТЪРА, обзаведена стая, пералня, хладилник, бойлер, без хазяи, 062/52 04 28. 3-3
„БУЗЛУДЖА”, обзаведена стая, остъклена тераса, пералня, бойлер, хладилник, 062/52 04 28. 3-3
ДАВАМ апартамент в кв. „Бузлуджа” – обзаведен, ново строителство. При интерес – снимки, 0876 355 444.
ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
ЮЖЕН офис, 30 кв. м, до съда, собственик, 220 лв., 0877 266 022. 21-14
ТРАНСПОРТ
БУС, 2,5 т, 0888 146 321. 40-27
ЗА ДОМА
ХАМАЛИ, 0889 367 871. 38-24
ИЗНАСЯМ жилища, мази с транспорт, 0888 146 321. 40-23
БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 100-19
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, ремонт домакинска техника, 0899 819 431. 21-15
ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-14
ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-14
ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, ламинат, 0899 800 878. 21-12
ТАПИЦИРАМ дивани, 0882 855 859. 21-5
ДОВЪРШИТЕЛНИ строителни услуги, 0883 308 841. 21-4
ЗДРАВЕ
МАСАЖИ, 0889 557 899. 40-36
МАСАЖИ, 0886 399 356. 21-20
ОБУЧЕНИЕ
СЧЕТОВОДСТВО на фирмата, практически курс, 062/63 79 15, 0886 499 016, www.kolejvt.weebly.com. 13-13
ТРУДОВА БОРСА
СЛУЖИТЕЛ за почистване, 0889 177 737. 60-26
ФРИЗЬОРСКИ салон „Ирен” , ул. „Цветарска” 26, търси маникюристка, 062/ 63 99 34, 0888 840 058. 21-19
ЗАВЕДЕНИЕ търси помощник-готвач, мияч на посуда и разносвач на храни по домовете, предлага обучение, 0886 923 92. 16-16
ТЪРСЯ барманка, работник кухня, може и пенсионерка, 0888 397 852. 11-7
„ТРАПЕЗИЦА” АД търси камериерка за хотел „Росица”, 0878 205 598, 0888 796 950. 7-3
НАЕМА шофьор, 0886 844 916. 8-3
СУПЕРМАРКЕТ „Стара планина” търси да назначи продавач-консултанти, 0885 315 025. 10-2
БОРСА „Фрутас” търси да назначи складови работници с шофьорска книжка – С категория – 1200 лв., В категория – 1000 лв., 0878 899 181. 11-2
ФИРМА търси елмонтьори за жилищни и промишлени инсталации. Автобиография на eltehnik@abv.bg
ТЪРСИМ помощник-кухня за топла точка, 0878 606 144.
ТЪРСИМ продавач-консултант за супермаркет. 0878 606 144.
РАЗНИ
РЕФИНАНСИРАНЕ на кредити, 0899 419 834. 21-12
УДОБЕН кредит, 0882 007 776. 21-5