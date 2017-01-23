Арестуваха пиян, задигнал товарен автомобил в Лясковец

Почерпен мъж от Лясковец, противозаконно отнел товарен автомобил, задържаха горнооряховски полицаи. В събота сутринта при провеждане на специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност и посегателства срещу собствеността на гражданите е получен сигнал за противозаконно отнет товарен автомобил в Лясковец. На адреса незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че същата сутрин около 08,00 ч. водачът на товарен автомобил «Мерцедес» е влязъл в търговски обект в града, за да зарежда със стока и оставил возилото отключено и с работещ двигател. Когато излязъл от магазина видял, че автомобилът му се движи в посока център на гр. Лясковец. След 200 метра бусът спрял, а от него слязъл мъж, който побягнал. Малко по-късно беглецът бил установен – 27-годишния Г. Ц. от Лясковец, известен на полицията. При проверка с техническо средство за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,84 промила. Г. Ц. е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

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