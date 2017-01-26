Куклен театър ВЕСЕЛ на 28 януари от 11.00 в читалище „Искра“ представя: „ПЕПЕЛЯШКА“
Публикувана на: 26.01.2017г. 43 прегледа
по Шарл Перо
(спектакъл на ДКТ – Русе)
Драматизация: Джанан Каба
Сценография: Свила Величкова
Постановка: Александър Илиев
Музика: Александър Илиев
Участват: Теменуга Хараланова, Петя Венелинова, Калоян Стоянов
С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО!
ТЕАТЪР ВЕСЕЛ (Велико Търново)
0887 790 549 / 062 603 141
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