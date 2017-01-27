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Куклен театър ВЕСЕЛ на 28 януари от 11.00 в читалище „Искра“ представя: „ПЕПЕЛЯШКА“

Публикувана на: 27.01.2017г. 55 прегледа

по Шарл Перо
(спектакъл на ДКТ – Русе)

Драматизация: Джанан Каба
Сценография: Свила Величкова
Постановка: Александър Илиев
Музика: Александър Илиев
Участват: Теменуга Хараланова, Петя Венелинова, Калоян Стоянов

PEPELQ6KA (2) - CopyС ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО!

ТЕАТЪР ВЕСЕЛ (Велико Търново)

0887 790 549 / 062 603 141

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