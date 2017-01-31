Спорт 

Пълна програма на 18-и, 19-и и 20-и кръг във Втора лига по дати и часове

Публикувана на: 31.01.2017г. 0 прегледа

Февруари

18-и кръг, 14.00 часа

25.02 (събота)

„Витоша“ Бистрица – „Царско село 2015“

„Ботев“ Гълъбово – „Банско“

„Ботев“ Вр – „Левски“ Карлово

„Етър ВТ“ – „Оборище“ Панагюрище

„Локомотив 1929“ Сф – „Спартак“ Пл

26.02 (неделя)

„ЦСКА-София 2“ – „Несебър“

27.02 (понеделник)

„Поморие“ – „Септември“ Сф 17.30

„Лудогорец 2“ – Созопол

19-и кръг, 15.30 часа

03.03 (петък)

„Несебър“ – „Витоша“ Бистрица 15.30

5.03 (неделя)

„Септември“ Сф – „Локомотив 1929“ Сф

„Спартак“ Пл – „Етър ВТ“

„Оборище“ Пан – „Ботев“ Вр

„Левски“ Карлово – „Ботев“ Гълъбово

„Царско село 2015“ – „Созопол“

„Банско“ – „ЦСКА-София 2“

6.03 (понеделник)

„Поморие“ – „Лудогорец 2“

20 кръг, 15.30 часа

11.03 (събота)

„Етър ВТ“ – „Септември“ Сф 12.30

„Созопол“ – „Несебър“

„Витоша“ Бистрица – „Банско“

„Ботев“ Гълъбово – „Оборище“ Панагюрище

„Ботев“ Вр – „Спартак“ Пл

„Локомотив 1929“ Сф – „Поморие“

12.03 (неделя)

„ЦСКА-София 2“ – „Левски“ Карлово

 

13.03 (понеделник)

„Лудогорец 2“ – „Царско село 2015“

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