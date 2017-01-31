Пълна програма на 18-и, 19-и и 20-и кръг във Втора лига по дати и часове
Февруари
18-и кръг, 14.00 часа
25.02 (събота)
„Витоша“ Бистрица – „Царско село 2015“
„Ботев“ Гълъбово – „Банско“
„Ботев“ Вр – „Левски“ Карлово
„Етър ВТ“ – „Оборище“ Панагюрище
„Локомотив 1929“ Сф – „Спартак“ Пл
26.02 (неделя)
„ЦСКА-София 2“ – „Несебър“
27.02 (понеделник)
„Поморие“ – „Септември“ Сф 17.30
„Лудогорец 2“ – Созопол
19-и кръг, 15.30 часа
03.03 (петък)
„Несебър“ – „Витоша“ Бистрица 15.30
5.03 (неделя)
„Септември“ Сф – „Локомотив 1929“ Сф
„Спартак“ Пл – „Етър ВТ“
„Оборище“ Пан – „Ботев“ Вр
„Левски“ Карлово – „Ботев“ Гълъбово
„Царско село 2015“ – „Созопол“
„Банско“ – „ЦСКА-София 2“
6.03 (понеделник)
„Поморие“ – „Лудогорец 2“
20 кръг, 15.30 часа
11.03 (събота)
„Етър ВТ“ – „Септември“ Сф 12.30
„Созопол“ – „Несебър“
„Витоша“ Бистрица – „Банско“
„Ботев“ Гълъбово – „Оборище“ Панагюрище
„Ботев“ Вр – „Спартак“ Пл
„Локомотив 1929“ Сф – „Поморие“
12.03 (неделя)
„ЦСКА-София 2“ – „Левски“ Карлово
13.03 (понеделник)
„Лудогорец 2“ – „Царско село 2015“