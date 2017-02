Публикувана на: 16.02.2017г. 2 прегледа

Бритни Спиърс оглави класация за най-големите дебюти на поп певици

за всички времена, съставена от изданието „Хъфингтън пост“, съобщи Лента.

Класацията отчита фактори като качеството на песните и последващия успех на певиците.

Първото място Бритни Спиърс заслужи с песента „Baby One More Time“ от 1998 г., която беше на върха на класациите няколко седмици.

Второто място беше отредено на песента „Crazy in Love“ на Бионсе от 2003 г. Трета стана певицата Синди Лопър със сингъла си от 1983 г. „Girls Just Want to Have Fun“.

В първата десетка влязоха също Алиша Кийс с „Fallin'“ от 2001 г., Кристина Агилера с „Genie in a Bottle“ от 1999 г., Дона Съмър с „Love to Love You Baby“ от 1975 г., Лейди Гага с „Just Dance“ от 2008 г., Риана с „Pon de Replay“ от 2005 г., Марая Кери с „Vision of Love“ от 1990 г. и Дженифър Лопес с „If You Had My Love“ от 1999 г.

Последна в списъка остана американската певица и актриса на 71 години Доли Партън, чийто дебют беше през 1959 г. с песента „Puppy Love“.

През 2015 г. британският вестник „Телеграф“ обяви кои са най-големите поп певици на всички времена. Първото място беше отредено на Мадона, която, по мнение на експертите, е допринесла в развитието не само на музикалната индустрия, но и като цяло на популярната култура.

Източник: БТА