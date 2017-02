Учени установиха кога е имало кислородна катастрофа на Земята

Публикувана на: 16.02.2017г. 2 прегледа

Геолози определиха периода, когато е настъпила кислородна катастрофа на Земята, съобщи Лента.

Те са на мнение, че глобални изменения в състава на атмосферата е имало преди 2426-2460 милиона години.

До тези изводи учените стигнали, след като извършили датиране на магмени скали от Южна Африка. В образците, изследвани чрез датиране по уран-олово, били открити химични свидетелства за рязко повишаване на нивото на кислорода в древната атмосфера, които, по мнението на учените, съответстват на периода, когато е настъпила кислородната катастрофа.

По онова време, преди около 2,45 милиарда години, планетата била почти изцяло покрита със сняг и лед. Полярните шапки стигали почти до екватора, а хидросферата на практика била изолирана от атмосферата.

По-рано се предполагаше, че кислородна катастрофа е имало около 100 милиона години по-късно в сравнение с периода, установен от авторите на настоящото изследване. В него участвали учени от университета на Уайоминг, университета в Лунд, Швеция, Канадския геоложки институт в Отава, Шведския природонаучен музей, университета в Йоханесбург, РЮА, и Калифорнийския университет в Ривърсайд. В предишно проучване, чиито резултати бяха публикувани през месец май м.г. в Nature Geoscience, като причина за обогатяването на земната атмосфера с кислород бе посочена тектонската активност.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Източник: БТА