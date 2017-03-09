ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 09.03.2017г. 331 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ: 062 62 04 58, 0879 408 142, e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВА апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба”, Скален венец 3, „Рей-Би-Ас Стройекспорт”, 0896 636 368. 21-10

ПРОДАВАМ: консервна фабрика „Домат” АД – с. Джулюница, 87 дка, застр. площ 16 500 кв. м; консервна фабрика в Павликени, 50,5 дка, застр. площ 12 000 кв. м; консервна фабрика в гр. Свищов, 110 дка, застр. площ 25 000 кв. м. Тел. за контакт 0887 239 157. 21-10

ПРОДАВА къща в с. Беляковец, цена 129 000 евро, РЗП 205 кв. м, двор 1370 кв. м, 0878 144 411. 12-6

КЪЩА, с. Самоводене, два етажа 90 кв. м, двор 800 кв. м, кладенец, овошки, 45 000 лв., 0889 756 969. 4-3

ПРОДАВА помещение, 0897 347 381. 11-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 50-20

СЕМЕНА, торове, препарати „Градина Агро”, 0887 869 510, 0887 474 487. 21-11

ВИСОКОКАЛОРИЧНИ брикети и пелети от слънчогледова люспа, „Росина Ойл 1” ЕООД, 0888 787 730. 21-10

ДЪРВА, чували 6 лв. 5-5

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ малки прасенца, 0888 013 318. 21-17

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ФИРМА изкупува гори за сеч – по договаряне, 0895 630 303. 50-9

КУПУВА земеделска земя без посредник в общините: Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи, 062/60 38 99, 0892 236 133. 21-11

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

ИЗКУПУВА коли за скрап. Собствен транспорт, 0887 559 732. 21-11

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

НОЩУВКИ, 0887 636 096. 58-41

ДАВА гарсониера в кв. „Чолаковци”, 0887 409 323. 5-5

ЧЕТИРИСТАЕН, климатизиран, до пазара, 0878 876 851. 4-3

ДАВАМ двустаен, обзаведен, южен, 0887 862 203. 4-3

ДВУСТАЕН, 0878 869 077.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ фризьорски салон под наем, търся фризьори, 0884 798 790. 21-17

ТЪРГОВСКО помещение, 170 кв. м, център, гр. Дебелец, 0888 300 552. 10-3

ОТДАВА помещение под наем, 0897 347 381. 11-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ТРАМБОВКА и фугорез, 0988 989 740. 21-6

ТРАНСПОРТ

БУС, 2 т, обемен, 0879 028 461. 50-16

БУС до 3,5 т и хамали, 0878 144 770. 21-2

ЗА ДОМА

БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 100-50

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-45

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-46

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, ламинат, 0899 800 878. 21-20

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0878 478 137. 30-16

ТАПЕТИ, шпакловка, боядисване и др., 0876 618 281. 21-4

ОБУЧЕНИЕ

СЧЕТОВОДСТВО на фирмата, курс, 062/63 79 15, 0886 499 016. 8-2

ТРУДОВА БОРСА

СЛУЖИТЕЛ за почистване, 0889 177 737. 60-59

АВТОМИВКА търси работници, 0888 893 011. 40-29

МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО предприятие търси работници за производството, 0895 464 917. 21-14

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Добро възнаграждение всяка седмица на база обезкостеното месо. Задължителен опит по специалността обезкоствач 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, E-mail: valio_rus_valio@hotmail.com, месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 42-13

ФИРМА набира работници за озеленяване, 0886 608 673. 10-10

ЦЕНТЪР гуми, местност Дълга лъка, търси да назначи работник гумаджия, 0878 554 994. 10-7

ФИРМА търси чистачка, 0895 506 463. 10-7

СЛАДКАРСКИ цех търси да назначи работници, 0878 524 552. 8-7

НАЕМА шофьор, 0886 844 916. 8-6

ФИРМА „Старт-78” ЕООД търси леяр, минимална заплата 650 лв., 0888 282 000, 0884 279 204. 10-6

ФИРМА търси шофьор категория С, разполага с безплатна квартира, 0887 252 026. 7-6

МАГАЗИН за нехранителни стоки търси да назначи продавач-консултант до 40 г., 0878 848 891. 11-5

ТЪРСИМ работник/работничка в склад, 0888 381 819 (до 10.30 ч.). 5-4

ТЪРСЯ работник за дюнер и палачинки, 0884 385 037. 10-4

ТЪРСИМ сервитьори, камериерки и работник кухня. Храна и спане са осигурени. Еленски балкан, 0897 863 027. 21-3

ТЪРСЯ продавач-консултант за магазин за дрехи (възможно е и пенсионер), 0884 330 795. 3-3

ТЪРСИ овощар за овощна градина – с. Присово, 0889 756 969. 4-3

ТЪРСИ заварчик – монтажник (хале; оранжерии), 0889 756 969. 4-3

ТЪРСИМ сервитьор/ка и готвач/ка за механа в Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-1

ВЕРИГА заведения „Бианко“ търси да назначи миячи/ки. За информация на място в заведенията.

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