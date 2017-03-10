Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, 17-и кръг, 12.03., 14,30 часа
Публикувана на: 10.03.2017г. 68 прегледа
Партизан – Вихър Славяново М. Михайлов, Георгиев, Христов
Мизия 2005 Кнежа – почива
Бдин 1923 – Ювентус Малчика Н. Малджански, Цолов, Иванов
Кариана – Трявна Д. Иванов, Недков, Бенчовски
Академик – Първа атомна Ст. Тодоров, Ников, Папазов
Севлиево – Ком-Берковица М. Павлов, Хинков, Йорданов
Левски 2007 – Павликени Ст. Колев, Атанасов, Стефанов
Литекс Ловеч – Янтра Габрово Н. Атанасов, Генчев, Морчев