Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, 17-и кръг, 12.03., 14,30 часа

Публикувана на: 10.03.2017г. 68 прегледа

Партизан – Вихър Славяново М. Михайлов, Георгиев, Христов

Мизия 2005 Кнежа почива

Бдин 1923 – Ювентус Малчика Н. Малджански, Цолов, Иванов

Кариана – Трявна Д. Иванов, Недков, Бенчовски

Академик – Първа атомна Ст. Тодоров, Ников, Папазов

Севлиево – Ком-Берковица М. Павлов, Хинков, Йорданов

Левски 2007 – Павликени Ст. Колев, Атанасов, Стефанов

Литекс Ловеч – Янтра Габрово Н. Атанасов, Генчев, Морчев

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