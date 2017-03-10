Публикувана на: 10.03.2017г. 236 прегледа

На 28 април 2017 г. в 19:00ч. в Читалище „Надежда“

Каса: ул: „Васил левски“ 19 телефон 0882733762 Дора кръстева

Мая Новоселска в Тъгопоглъщач Театрална джаз импровизация с приятелското участие на Антони Дончев пиано Росен Захариев тромпет Венцислав Благоев тромпет . Сътворили песните Милчо Левиев Антони Дончев Румен Тосков . Сценична среда Боряна Семерджиева ,Георги Михов Ина Николова ,Любомир Йотов Сотир Гелев Юлиан Минков. ТЕАТЪР 199 В. СТОЙЧЕВ град СОФИЯ . НАГРАДИ АНТОНИ ДОНЧЕВ , МИЛЧО ЛЕВИЕВ И РУМЕН ТОСКОВ НОМИНАЦИЯ ИКАР 2017 Г. ЗА АВТОРСКА МУЗИКА.