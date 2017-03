Жълтите таксита са замесени в по-малко пътни инциденти

Публикувана на: 15.03.2017г. 16 прегледа

Жълтите таксита са със значително по-малко инциденти на пътя в сравнение с таксиметровите возила в по-тъмен цвят, сочат резултатите от изследване, извършено в Сингапур, предаде Франс прес.

Получените резултати би трябвало да имат значима роля, когато се избират цветовете на автомобилите от обществения транспорт, отбелязаха авторите на изследването.

То показва, че за жълтите таксита рискът да бъдат замесени в сериозни инциденти на пътя е с 9 на сто по-малък, отколкото за таксиметровите автомобили в по-тъмен цвят.

В Сингапур се движат таксиметрови коли в различни цветове – светли и тъмни.

Учените изследвали станалите в разстояние на 36 месеца пътни инциденти с над 4000 жълти таксита и 14 500 тъмносини таксиметрови коли. За да се уверят, че няма значими различия в шофьорските умения на водачите на МПС, учените анализирали професионалната им кариера и избрали 3341 от тях. Оказало се, че през 40-годишната си кариера таксиметров шофьор, който кара автомобил в тъмен цвят, има средно 3 пътни инцидента повече в сравнение с колегите си, които карат коли в ярки цветове. Сингапурската таксиметрова компания, която ползва 16 700 автомобила, би могла да избегне 900 пътни инцидента, ако всичките й коли са жълти.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Източник: БТА