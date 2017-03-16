ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 16.03.2017г. 2 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ: 062 62 04 58, 0879 408 142, e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВА апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба”, Скален венец 3, „Рей-Би-Ас Стройекспорт”, 0896 636 368. 21-16

ПРОДАВАМ: консервна фабрика „Домат” АД – с. Джулюница, 87 дка, застр. площ 16 500 кв. м; консервна фабрика в Павликени, 50,5 дка, застр. площ 12 000 кв. м; консервна фабрика в гр. Свищов, 110 дка, застр. площ 25 000 кв. м. Тел. за контакт 0887 239 157. 21-15

ПРОДАВА къща в с. Беляковец, цена 129 000 евро, РЗП 205 кв. м, двор 1370 кв. м, 0878 144 411. 12-11

ПРОДАВА помещение, 0897 347 381. 11-6

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 50-25

СЕМЕНА, торове, препарати „Градина Агро”, 0887 869 510, 0887 474 487. 21-16

ВИСОКОКАЛОРИЧНИ брикети и пелети от слънчогледова люспа, „Росина Ойл 1” ЕООД, 0888 787 730. 21-15

БАЛИ люцерна, изгодно, 0888 953 365. 21-3

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ФИРМА изкупува гори за сеч – по договаряне, 0895 630 303. 50-14

КУПУВА земеделска земя без посредник в общините: Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи, 062/60 38 99, 0892 236 133. 21-16

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

ИЗКУПУВА коли за скрап. Собствен транспорт, 0888 778 141. 21-16

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

НОЩУВКИ, 0887 636 096. 58-46

БОКСОНИЕРА, 0887 818 356. 5-3

САМОСТОЯТЕЛНА квартира, двустаен, 0878 869 077.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ТЪРГОВСКО помещение, 170 кв. м, център, гр. Дебелец, 0888 300 552. 10-9

ОТДАВА помещение под наем, 0897 347 381. 11-6

ДАВА помещение под наем 16,10 кв. м, бул. „Никола Габровски” 43, 0899 593 860. 5-4

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ТРАМБОВКА и фугорез, 0988 989 740. 21-11

ТРАНСПОРТ

БУС, 2 т, обемен, 0879 028 461. 50-21

БУС до 3,5 т и хамали, 0878 144 770. 21-7

ЗА ДОМА

БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 100-55

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-50

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-51

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0878 478 137. 30-21

ТАПЕТИ, шпакловка, боядисване и др., 0876 618 281. 21-9

ОБУЧЕНИЕ

СЧЕТОВОДСТВО на фирмата, курс, 062/63 79 15, 0886 499 016. 8-7

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „Св. св. Кирил и Методий” и Португалският културен институт „Камойнш” предлагат безплатно обучение по португалски език (подготовка за международно признати дипломи) в: Курс за начинаещи – ниво А1 и Курс за напреднали – ниво А2 за ученици, студенти и работещи. Курсът ще се провежда в Португалския център на ВТУ (кабинет 604 – Ректорат) от 18.00 часа два пъти седмично в продължение на 5 месеца (без юли, август и септември). Заплаща се само такса за записване в размер на 40 лв. Издава се сертификат за участие. Организационна среща: 27 март 2017 г., понеделник, кабинет 604 – Ректорат, от 18:00 часа. 5-5

ТРУДОВА БОРСА

АВТОМИВКА търси работници, 0888 893 011. 40-34

МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО предприятие търси работници за производството, 0895 464 917. 21-19

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Добро възнаграждение всяка седмица на база обезкостеното месо. Задължителен опит по специалността обезкоствач 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, E-mail: valio_rus_valio@hotmail.com, месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 42-18

МАГАЗИН за нехранителни стоки търси да назначи продавач-консултант до 40 г., 0878 848 891. 11-10

ТЪРСЯ работник за дюнер и палачинки, 0884 385 037. 10-9

ТЪРСИМ сервитьори, камериерки и работник кухня. Храна и спане са осигурени. Еленски балкан, 0897 863 027. 21-8

ТЪРСИМ сервитьор/ка и готвач/ка за механа в Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-6

ТЪРСЯ продавач-консултант (жена) за магазин за дрехи, може и пенсионерка, 0884 330 795. 6-5

ТЪРСЯ готвачи, пицари и бармани за Созопол. Осигурена храна и квартира, 0888 760 097. 6-5

ФИРМА търси работници за озеленяване, 0886 608 673. 10-5

ТЪРСИ работници за производство на ръчен хляб, заплащане – отлично, телефон, 0886 887 911 (от 14 до18 часа). 5-5

ХИПЕРМАРКЕТ „Централ-94” търси продавачи за магазина в с. Самоводене, 0885 095 200. 5-4

ТЪРСИМ да назначим готвач, помощник-готвач, работник кухня, 0876 364 395. 5-4

МАСЛОБОЙНА в с. Беляковец търси работник, 0884 734 973. 5-3

АВТОМИВКА в кв. „Картала” набира служители, 0887 840 300. 5-3

БЪЛГАРСКА КУХНЯ – „Спортно Търново” търси хигиенистка миячка на 4 часа (11.00 до 15.00 часа). За информация от 9.00 до 11.00 на тел. 0882 833 383. 6-3

ТЪРСЯ работник/чка за продажба на царевица на пара, 0884 563 160. 5-2

ТЪРСИМ продавач-консултант за супермаркет, 0878 601 767. 10-2

ФИРМА „Данипласт” търси да назначи работници за производство. За информация: тел. 062/ 63 68 97. 11-1

МАГАЗИН за плодове и зеленчуци търси магазинерки, 0885 100 955. 7-1

ТЪРСИШ работа? Ние търсим точно теб! Ресторанти Godzila в гр. Варна предлагат работа за: готвачи, пицари, барбекюристи, сервитьори. Получаваш: отлично възнаграждение, осигурена квартира, безплатно работно облекло, много допълнителни придобивки, внедряващо обучение, приятна атмосфера на работа. Морето те очаква! Tел. 0888 427 087, 052/62 22 16 – Петя Димитрова. 12-1

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