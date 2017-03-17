Спорт 

Съдийски назначения Северозападна „В“ група, 18-и кръг, 19.03, 14,30 часа

Публикувана на: 17.03.2017г. 18 прегледа

„Вихър“ – ОФК „Левски“ Р. Христов, Мачев, Георгиев

ОФК „Павликени“ – ФК „Севлиево“ Ст. Ставров, Арабаджиев, Корчева

„Янтра“ (Габрово) – „Академик“ Г. Гинчев, Здр. Николов, Ат. Николов

„Ком“ – „Кариана“ Ил. Маринов, Палански, Тодоров

„Първа Атомна“ – „Бдин 1923“ П. Иванов, Михайлов, Найденов

ОФК „Трявна“ – „Мизия 2005“ М. Въжарски, Капарашев, Димитрова

„Ювентус“ – „Партизан“ Н. Петров, Енчев, Колев

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