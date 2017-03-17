Съдийски назначения Северозападна „В“ група, 18-и кръг, 19.03, 14,30 часа
Публикувана на: 17.03.2017г. 18 прегледа
„Вихър“ – ОФК „Левски“ Р. Христов, Мачев, Георгиев
ОФК „Павликени“ – ФК „Севлиево“ Ст. Ставров, Арабаджиев, Корчева
„Янтра“ (Габрово) – „Академик“ Г. Гинчев, Здр. Николов, Ат. Николов
„Ком“ – „Кариана“ Ил. Маринов, Палански, Тодоров
„Първа Атомна“ – „Бдин 1923“ П. Иванов, Михайлов, Найденов
ОФК „Трявна“ – „Мизия 2005“ М. Въжарски, Капарашев, Димитрова
„Ювентус“ – „Партизан“ Н. Петров, Енчев, Колев