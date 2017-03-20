ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 20.03.2017г. 271 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ: 062 62 04 58, 0879 408 142, e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВА апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба”, Скален венец 3, „Рей-Би-Ас Стройекспорт”, 0896 636 368. 21-18

ПРОДАВАМ: консервна фабрика „Домат” АД – с. Джулюница, 87 дка, застр. площ 16 500 кв. м; консервна фабрика в Павликени, 50,5 дка, застр. площ 12 000 кв. м; консервна фабрика в гр. Свищов, 110 дка, застр. площ 25 000 кв. м. Тел. за контакт 0887 239 157. 21-17

ПРОДАВА помещение, 0897 347 381. 11-8

ГАРАЖ, 18 кв. м, ул. „Оборище”, кв. „К. Фичето”, 0896 697 822. 10-2

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 50-27

СЕМЕНА, торове, препарати „Градина Агро”, 0887 869 510, 0887 474 487. 21-18

ВИСОКОКАЛОРИЧНИ брикети и пелети от слънчогледова люспа, „Росина Ойл 1” ЕООД, 0888 787 730. 21-17

БАЛИ люцерна, изгодно, 0888 953 365. 21-5

КОЛАНИ за укрепване на товари, нови, 10 метра дълги, с тресчотки, 20 лв. комплекта, 0886 401 412. 3-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор до 10 000лв, 0895 026 769

ФИРМА изкупува гори за сеч – по договаряне, 0895 630 303. 50-16

КУПУВА земеделска земя без посредник в общините: Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи, 062/60 38 99, 0892 236 133. 21-18

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

ИЗКУПУВА коли за скрап. Собствен транспорт, 0888 778 141. 21-19. 21-18

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

НОЩУВКИ, 0887 636 096. 58-48

БОКСОНИЕРА, 0887 818 356. 5-5

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОТДАВА помещение под наем, 0897 347 381. 11-8

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ТРАМБОВКА и фугорез, 0988 989 740. 21-13

ТРАНСПОРТ

БУС, 2 т, обемен, 0879 028 461. 50-23

БУС до 3,5 т и хамали, 0878 144 770. 21-9

ЗА ДОМА

БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 100-57

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-52

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-53

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0878 478 137. 30-23

ТАПЕТИ, шпакловка, боядисване и др., 0876 618 281. 21-11

КУХНИ, мебели по поръчка, нестандартни, ремонти, рециклиране, монтаж, 0889 813 363. 21-1

ЗДРАВЕ

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ приема – подометрия, походка, индивидуални стелки, протези и ортези (по договор АХУ), записване: 0618/2 00 92; 0988 981 526. 2-2

ТРУДОВА БОРСА

АВТОМИВКА търси работници, 0888 893 011. 40-37

МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО предприятие търси работници за производството, 0895 464 917. 21-21

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Добро възнаграждение всяка седмица на база обезкостеното месо. Задължителен опит по специалността обезкоствач 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, E-mail: valio_rus_valio@hotmail.com, месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 42-20

ТЪРСИМ сервитьори, камериерки и работник кухня. Храна и спане са осигурени. Еленски балкан, 0897 863 027. 21-10

ТЪРСИМ сервитьор/ка и готвач/ка за механа в Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-8

ФИРМА търси работници за озеленяване, 0886 608 673. 10-7

МАСЛОБОЙНА в с. Беляковец търси работник, 0884 734 973. 5-5

АВТОМИВКА в кв. „Картала” набира служители, 0887 840 300. 5-5

БЪЛГАРСКА КУХНЯ – „Спортно Търново” търси хигиенистка миячка на 4 часа (11.00 до 15.00 часа). За информация от 9.00 до 11.00 на тел. 0882 833 383. 6-5

ТЪРСЯ работник/чка за продажба на царевица на пара, 0884 563 160. 5-4

ТЪРСИМ продавач-консултант за супермаркет, 0878 601 767. 10-4

ФИРМА „Данипласт” търси да назначи работници за производство. За информация: тел. 062/ 63 68 97. 11-3

МАГАЗИН за плодове и зеленчуци търси магазинерки, 0885 100 955. 7-3

ТЪРСИШ работа? Ние търсим точно теб! Ресторанти Godzila в гр. Варна предлагат работа за: готвачи, пицари, барбекюристи, сервитьори. Получаваш: отлично възнаграждение, осигурена квартира, безплатно работно облекло, много допълнителни придобивки, внедряващо обучение, приятна атмосфера на работа. Морето те очаква! Tел. 0888 427 087, 052/62 22 16 – Петя Димитрова. 12-3

ФИРМА набира опитна група кофражисти за обект във В. Търново, 25 лв. куб. м на плоча, 0878 232 988, 0878 232 982. 5-2

МЕХАНА търси сервитьори и готвачи, 0888 712 185. 10-1

ТЪРСЯ продавач-консултант (жена) за магазин за дрехи (може и пенсионерка), 0884 330 795. 5-1

ПРОДАВАЧ-консултант, магазин за хранителни стоки, 0887 093 667. 5-1

ТЪРСИМ продавачка на закуски, до 45 г., 0894 348 303. 5-1

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