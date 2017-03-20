ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.
ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ: 062 62 04 58, 0879 408 142, e-mail: borbavt@vali.bg
ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРОДАВА апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба”, Скален венец 3, „Рей-Би-Ас Стройекспорт”, 0896 636 368. 21-18
ПРОДАВАМ: консервна фабрика „Домат” АД – с. Джулюница, 87 дка, застр. площ 16 500 кв. м; консервна фабрика в Павликени, 50,5 дка, застр. площ 12 000 кв. м; консервна фабрика в гр. Свищов, 110 дка, застр. площ 25 000 кв. м. Тел. за контакт 0887 239 157. 21-17
ПРОДАВА помещение, 0897 347 381. 11-8
ГАРАЖ, 18 кв. м, ул. „Оборище”, кв. „К. Фичето”, 0896 697 822. 10-2
ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 50-27
СЕМЕНА, торове, препарати „Градина Агро”, 0887 869 510, 0887 474 487. 21-18
ВИСОКОКАЛОРИЧНИ брикети и пелети от слънчогледова люспа, „Росина Ойл 1” ЕООД, 0888 787 730. 21-17
БАЛИ люцерна, изгодно, 0888 953 365. 21-5
КОЛАНИ за укрепване на товари, нови, 10 метра дълги, с тресчотки, 20 лв. комплекта, 0886 401 412. 3-2
КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор до 10 000лв, 0895 026 769
ФИРМА изкупува гори за сеч – по договаряне, 0895 630 303. 50-16
КУПУВА земеделска земя без посредник в общините: Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи, 062/60 38 99, 0892 236 133. 21-18
КУПУВА АВТОМОБИЛИ
ИЗКУПУВА коли за скрап. Собствен транспорт, 0888 778 141. 21-19. 21-18
ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
НОЩУВКИ, 0887 636 096. 58-48
БОКСОНИЕРА, 0887 818 356. 5-5
ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
ОТДАВА помещение под наем, 0897 347 381. 11-8
ПОД НАЕМ ДРУГИ
ТРАМБОВКА и фугорез, 0988 989 740. 21-13
ТРАНСПОРТ
БУС, 2 т, обемен, 0879 028 461. 50-23
БУС до 3,5 т и хамали, 0878 144 770. 21-9
ЗА ДОМА
БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 100-57
ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-52
ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-53
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0878 478 137. 30-23
ТАПЕТИ, шпакловка, боядисване и др., 0876 618 281. 21-11
КУХНИ, мебели по поръчка, нестандартни, ремонти, рециклиране, монтаж, 0889 813 363. 21-1
ЗДРАВЕ
ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ приема – подометрия, походка, индивидуални стелки, протези и ортези (по договор АХУ), записване: 0618/2 00 92; 0988 981 526. 2-2
ТРУДОВА БОРСА
АВТОМИВКА търси работници, 0888 893 011. 40-37
МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО предприятие търси работници за производството, 0895 464 917. 21-21
ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Добро възнаграждение всяка седмица на база обезкостеното месо. Задължителен опит по специалността обезкоствач 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, E-mail: valio_rus_valio@hotmail.com, месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 42-20
ТЪРСИМ сервитьори, камериерки и работник кухня. Храна и спане са осигурени. Еленски балкан, 0897 863 027. 21-10
ТЪРСИМ сервитьор/ка и готвач/ка за механа в Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-8
ФИРМА търси работници за озеленяване, 0886 608 673. 10-7
МАСЛОБОЙНА в с. Беляковец търси работник, 0884 734 973. 5-5
АВТОМИВКА в кв. „Картала” набира служители, 0887 840 300. 5-5
БЪЛГАРСКА КУХНЯ – „Спортно Търново” търси хигиенистка миячка на 4 часа (11.00 до 15.00 часа). За информация от 9.00 до 11.00 на тел. 0882 833 383. 6-5
ТЪРСЯ работник/чка за продажба на царевица на пара, 0884 563 160. 5-4
ТЪРСИМ продавач-консултант за супермаркет, 0878 601 767. 10-4
ФИРМА „Данипласт” търси да назначи работници за производство. За информация: тел. 062/ 63 68 97. 11-3
МАГАЗИН за плодове и зеленчуци търси магазинерки, 0885 100 955. 7-3
ТЪРСИШ работа? Ние търсим точно теб! Ресторанти Godzila в гр. Варна предлагат работа за: готвачи, пицари, барбекюристи, сервитьори. Получаваш: отлично възнаграждение, осигурена квартира, безплатно работно облекло, много допълнителни придобивки, внедряващо обучение, приятна атмосфера на работа. Морето те очаква! Tел. 0888 427 087, 052/62 22 16 – Петя Димитрова. 12-3
ФИРМА набира опитна група кофражисти за обект във В. Търново, 25 лв. куб. м на плоча, 0878 232 988, 0878 232 982. 5-2
МЕХАНА търси сервитьори и готвачи, 0888 712 185. 10-1
ТЪРСЯ продавач-консултант (жена) за магазин за дрехи (може и пенсионерка), 0884 330 795. 5-1
ПРОДАВАЧ-консултант, магазин за хранителни стоки, 0887 093 667. 5-1
ТЪРСИМ продавачка на закуски, до 45 г., 0894 348 303. 5-1
РАЗНИ
УДОБЕН кредит, 0882 007 778. 25-23
КРЕДИТ с бързо одобрение, 0885 426 705. 21-10