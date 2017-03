„Депеш мод“ пускат нов албум

Публикувана на: 23.03.2017г. 8 прегледа

Британската група „Депеш мод“ се завръща на авансцената с 14-ия си студиен албум „Spirit“, който ще бъде издаден утре, предаде Франс прес.

Четири години след предишния й диск „Delta Machine“, който потвърди впечатлението, че бандата тъпче на едно място, новият албум свидетелства за възраждането й.

В началото на 80-те години на миналия век „Депеш мод“ бе смятана за ню уейв група, а малко по-късно – за алтернативна рок група. Най-успешният й албум „Violator“ е издаден през 1990 г. и е последван от не по-малко известния „Songs of Faith and Devotion“. Макар редица музиканти да уверяват, че са били повлияни от „Депеш мод“, от чиито албуми са продадени 100 милиона копия в целия свят, членовете й Дейв Геън, Мартин Гор и Андрю Флечър не са свикнали да почиват върху лаврите на славата.

„Spirit“ е поредното ярко доказателство за това – албумът включва две прекрасни композиции – „Cover Me“ и „The Worst Crime“, песен с революционна тематика – „Where’s the Revolution“ и композицията „Poorman“, която напомня за едновремешните антикапиталистически позиции на бандата през 80-те години на миналия век.

След диска „Music for the Masses“ от 1987 г., който й позволи да стане популярна в САЩ – цел, която са преследвали легендарни групи, като „Бийтълс“ и „Ю Ту“, „Депеш мод“ вече има много фенове в целия свят.

Бандата ще тръгне на турне в Европа и САЩ, като първият концерт от него е планиран за 5 май в Стокхолм.

