Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна „В“ група, 19-и кръг, 24.03.2017 г. – 14,30 часа

Публикувана на: 24.03.2017г. 24 прегледа

ОФК „Левски“ – „Ювентус“ Ст. Тодоров, Конов, Денчев

„Мизия 2005“ – „Ком“ М. Блажева, Филипов, Ралиновски

„Партизан“ – „Първа атомна“ В. Кознички, Морчев, Стефанов

„Кариана“ – ОФК „Павликени“ Д. Иванов, Недков, Палански

„Бдин 1923“ – „Янтра“ /Габрово/ Ив. Тодоров, Бенчовски, Тодоров

ФК „Севлиево“ – „Вихър“ Н. Малджански, Цолов, Мачев

„Академик“ – ОФК „Трявна“ Ст. Ставров, Матанов, Николов

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