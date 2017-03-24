Съдийски назначения: Северозападна „В“ група, 19-и кръг, 24.03.2017 г. – 14,30 часа
Публикувана на: 24.03.2017г. 24 прегледа
ОФК „Левски“ – „Ювентус“ Ст. Тодоров, Конов, Денчев
„Мизия 2005“ – „Ком“ М. Блажева, Филипов, Ралиновски
„Партизан“ – „Първа атомна“ В. Кознички, Морчев, Стефанов
„Кариана“ – ОФК „Павликени“ Д. Иванов, Недков, Палански
„Бдин 1923“ – „Янтра“ /Габрово/ Ив. Тодоров, Бенчовски, Тодоров
ФК „Севлиево“ – „Вихър“ Н. Малджански, Цолов, Мачев
„Академик“ – ОФК „Трявна“ Ст. Ставров, Матанов, Николов