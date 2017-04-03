Спорт 

Втора лига, 22-ри кръг Резултати:

Публикувана на: 03.04.2017г. 48 прегледа

Царско село – Банско 4:0

Ботев (Гъл) – Септември 0:5

Ботев (Вр) – Поморие 2:1

Етър – Локо (Сф) 3:1

Созопол – Левски (К) 4:0

Витоша – Оборище сн.

ЦСКА II – Спартак сн.

Лудогорец II – Несебър днес

Класиране:

1. Етър 37:18   45

2. Септември 37:18   43

3. Созопол 27:14   39

4. Витоша 29:16   39

5. Поморие 31:29   33

6. Несебър 29:31   32

7. Локомотив 30:24   31

8. Царско село 35:32   30

9. Ботев (Вр) 29:24   30

10. ЦСКА II 33:32   28

11. Лудогорец II 23:23   27

12. Ботев (Гъл) 19:27   27

13. Оборище 21:32   25

14. Спартак 33:33   25

15. Банско 18:43   15

16. Левски 16:51   10

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