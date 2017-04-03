Втора лига, 22-ри кръг Резултати:
Публикувана на: 03.04.2017г. 48 прегледа
Царско село – Банско 4:0
Ботев (Гъл) – Септември 0:5
Ботев (Вр) – Поморие 2:1
Етър – Локо (Сф) 3:1
Созопол – Левски (К) 4:0
Витоша – Оборище сн.
ЦСКА II – Спартак сн.
Лудогорец II – Несебър днес
Класиране:
1. Етър 37:18 45
2. Септември 37:18 43
3. Созопол 27:14 39
4. Витоша 29:16 39
5. Поморие 31:29 33
6. Несебър 29:31 32
7. Локомотив 30:24 31
8. Царско село 35:32 30
9. Ботев (Вр) 29:24 30
10. ЦСКА II 33:32 28
11. Лудогорец II 23:23 27
12. Ботев (Гъл) 19:27 27
13. Оборище 21:32 25
14. Спартак 33:33 25
15. Банско 18:43 15
16. Левски 16:51 10