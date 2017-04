Deutsche Bank и американци купиха „Престиж“ и The Mall за 288 млн. евро

Публикувана на: 03.04.2017г. 5 633 прегледа

Местната фирма разширява производство и набира още работници

ГЕРМАНСКАТА DEUTSCHE BANK И АМЕРИКАНСКАТА GOLDMAN SACHS ПРИКЛЮЧИХА СДЕЛКАТА ПО ПРИДОБИВАНЕ НА базираното в Лондон дружество на гръцката National Bank Of Greece (NBG) – NBGI Private Equity, която бе досегашен собственик на великотърновската сладкарска компания „Престиж 96“. Цената на сделката е 288 млн. евро, се посочва в официално съобщение на участващите институции. Практически са закупени два актива в България – местната компания и софийският The Mall. Продажбата е подготвена от миналата година, но е финализирана едва преди броени дни, разбра „Борба“. Любопитен детайл е, че само „Престиж 96“ бе купена през 2013-а за малко над 80 млн. евро от NBGI Private Equity. Местната сладкарска компания е и един от големите работодатели в региона с близо 500 работни места и е смятана за една от най-големите компании от хранително -вкусовата промишленост на държавата. Сделката е в резултат на окончателно финализираното споразумение с National Bank of Greece (NBG) за продажба на 100% от собствеността на банката във фондове, управлявани от NBGI Private Equity Limited. Те ще преминат в собственост на фондове, управлявани от Deutsche Bank Private Equity и Goldman Sachs Asset Management.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ „ПРЕСТИЖ 96“ АД Е ОСНОВАН ПРЕЗ 1996 Г. ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И Е ЛИДЕР НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА БИСКВИТИ, ВАФЛИ И МИНИКЕЙКОВЕ. Отчита годишен оборот от над 60 млн. лв., който прогресивно нараства. През 2013 г. компанията откри изцяло нова производствена база, разположена на площ от 28 400 кв. м, с модерни и високотехнологични производствени линии. Компанията предлага на пазара редица сладки изделия и шоколадови десерти, между които вафлите „Троя”, „Ная”, „Хипер“, бисквитите „Траяна”, „Мираж”, „Роден край”, сладките „Насладки“ и други. Deutsche Bank Private Equity е частният инвестиционен фонд от фондовото подразделение на германската банка Deutsche Bank и управлява клиентски активи за над 11 млрд. долара. Групата Alternative Investments & Selection Manager (AIMS) е част от Goldman Sachs Asset Management и осигурява на инвеститорите инвестиции и консултантски решения в области като частния капитал, инфраструктурата, недвижимите имоти, хедж фондовете, частното кредитиране и фиксираната доходност. Обемът на портфейла се оценява на над 180 млрд. долара.

Стилян НАЙДЕНОВ