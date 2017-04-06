ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 06.04.2017г. 103 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ: 062 62 04 58, 0879 408 142, e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ къща с двор и гараж, с. Павел, 0887 803 096. 21-7

БОКСОНИЕРА, 35 000 лв., 0884 953 304. 11-5

ГАРСОНИЕРА в Килифарево, 0899 937 195. 3-2

ПРОДАВАМ 1600 кв. м в регулация, с. Шемшево, 0888 300 331. 21-2

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 50-39

БАЛИ люцерна, изгодно, 0888 953 365. 21-18

ВОСЪЧНИ основи, 0886 416 682. 16-5

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор до 10 000лв, 0895 026 769

ФИРМА изкупува гори за сеч – по договаряне, 0895 630 303. 50-29

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

БОКСОНИЕРА, 170 лв., 0889 377 911. 11-5

ДАВАМ таванска стая, кв. „Бузлуджа“, 0889 764 453. 3-2

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ТЪРГОВСКО помещение (90 кв. м), за офис или магазин, от собственик, 0887 940 212. 21-12

ТРАНСПОРТ

БУС, 2 т, обемен, 0879 028 461. 50-36

ЗА ДОМА

БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 100-70

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-65

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-66

КУХНИ, мебели по поръчка, нестандартни, ремонти, рециклиране, монтаж, 0889 813 363. 21-14

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Добро възнаграждение всяка седмица на база обезкостеното месо. Задължителен опит по специалността обезкоствач 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com, месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 42-33

ФИРМА търси работници за озеленяване, 0886 608 673. 10-9

ПИЦАРИЯ „Михаела“ търси сервитьорка, 0895 612 115. 10-9

НАБИРАМ майстори за каменна зидария и плочници, 0897 957 525. 11-9

МАГАЗИН за дрехи набира персонал, кв. „Бузлуджа“, 0887 105 038. 10-8

ТЪРСИМ готвач, добро заплащане, 0988 329 474. 9-8

ТЪРСЯ работник сервиз автогуми (леки автомобили), за постоянно, ТД, СО, активен, активен шофьор, 0898 560 178. 9-8

ПРОДАВАМ фирма без задължения и дейност, цена 50 лв., 0877 767 200. 9-8

ФИРМА „Титан АС“ набира работници по комунална дейност, 062/637 971, 0893 337 593. 10-8

ТЪРСИМ сервитьор на 8 ч., постоянен трудов договор, 0899 873 726. 10-7

ФИРМА търси да назначи работник в кухня на постоянен трудов договор, 0899 171 012. 6-5

ГР. В. ТЪРНОВО, жк „Варуша”, търси продавач-консултант за хранителен магазин, 0889 396 358. 5-3

ТЪРСЯ момиче за преводач от английски език, 0882 747 868. 5-2

ФИРМА търси опитни кофражисти за обект, В. Търново, кофраж и бетон, 25 лв./кв. м, 0878 232 988, 0878 232 982. 5-1