Спорт 

Програма Втора професионална лига: XXIV кръг

Публикувана на: 10.04.2017г. 11 прегледа

14 април, петък, 17:00 ч.:

Несебър – Левски (Карлово)

Царско село – Оборище

Созопол – Спартак (Плевен)

ЦСКА-София 2 – Поморие

Ботев (Гълъбово) – Локо (Сф)

Ботев (Враца) – Етър

15 април, събота, 14:00 ч.:

Лудогорец 2 – Банско

17 април, понеделник, 15:30 ч:

Витоша – Септември (София) – пряко по „Диема спорт“

XXV кръг

22 април, събота, 17:00 ч:

Етър – Ботев (Гълъбово)

Поморие – Витоша

Спартак (Плевен) – Царско село

Оборище – Несебър

Левски (Карлово) – Банско

24 април, понеделник, 17:00 ч:

Ботев (Враца) – Лудогорец 2

Локо (Сф) – ЦСКА-София 2

24 април, понеделник, 17:30 ч:

Септември – Созопол – пряко по „Диема спорт“

XXVI кръг

30 април, неделя, 17:00 ч:

Банско – Оборище

Несебър – Спартак (Плевен)

Царско село – Септември

Витоша – Локомотив (Сф)

ЦСКА-София 2 – Етър

Ботев (Гълъбово) – Ботев (Вр)

Созопол – Поморие, 18 ч.

2 май, вторник, 17:00 ч:

Лудогорец 2 – Левски (Карлово)

 

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