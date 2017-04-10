Програма Втора професионална лига: XXIV кръг
14 април, петък, 17:00 ч.:
Несебър – Левски (Карлово)
Царско село – Оборище
Созопол – Спартак (Плевен)
ЦСКА-София 2 – Поморие
Ботев (Гълъбово) – Локо (Сф)
Ботев (Враца) – Етър
15 април, събота, 14:00 ч.:
Лудогорец 2 – Банско
17 април, понеделник, 15:30 ч:
Витоша – Септември (София) – пряко по „Диема спорт“
XXV кръг
22 април, събота, 17:00 ч:
Етър – Ботев (Гълъбово)
Поморие – Витоша
Спартак (Плевен) – Царско село
Оборище – Несебър
Левски (Карлово) – Банско
24 април, понеделник, 17:00 ч:
Ботев (Враца) – Лудогорец 2
Локо (Сф) – ЦСКА-София 2
24 април, понеделник, 17:30 ч:
Септември – Созопол – пряко по „Диема спорт“
XXVI кръг
30 април, неделя, 17:00 ч:
Банско – Оборище
Несебър – Спартак (Плевен)
Царско село – Септември
Витоша – Локомотив (Сф)
ЦСКА-София 2 – Етър
Ботев (Гълъбово) – Ботев (Вр)
Созопол – Поморие, 18 ч.
2 май, вторник, 17:00 ч:
Лудогорец 2 – Левски (Карлово)