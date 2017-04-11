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Куклен театър ВЕСЕЛ на 22 април от 11.00 в читалище „Искра“ представя: „БОЛЕН ЗДРАВ НОСИ“ (Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен)

Публикувана на: 11.04.2017г. 11 прегледа

Режисьор: Тодор Вълов
Сценография: Диляна Асенова
Музика: Георги Гарчов

Участват: Дарина Бодурова, Димитрия Милушева, Валери Зарков, Александър Валериев

С подкрепата на Община ВеликоТърново!

ТЕАТЪР ВЕСЕЛ (Велико Търново)

0887 790 549 / 062 603 141

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SITEwww.vesseltheatre.com

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