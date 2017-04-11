Куклен театър ВЕСЕЛ на 22 април от 11.00 в читалище „Искра“ представя: „БОЛЕН ЗДРАВ НОСИ“ (Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен)
Публикувана на: 11.04.2017г. 11 прегледа
Режисьор: Тодор Вълов
Сценография: Диляна Асенова
Музика: Георги Гарчов
Участват: Дарина Бодурова, Димитрия Милушева, Валери Зарков, Александър Валериев
С подкрепата на Община ВеликоТърново!
ТЕАТЪР ВЕСЕЛ (Велико Търново)
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