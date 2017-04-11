Новини 

Свищовско училище подготвя бъдещи професионалисти

Публикувана на: 11.04.2017г. 20 прегледа

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО В СВИЩОВ ЗАВОЮВА ПРИЗОВИ МЕСТА В НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ. На националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ в Русе участваха най-добрите отбори от Шумен, Свищов, Казанлък, Сливница, София, Смолян и Русе, класирали се на регионалните кръгове. В категорията „Най-добър млад водач на МПС“ индивидуално Светослав Дончев Дончев от ПГЛПС – Свищов, зае трето място, а в категорията „Най-добър млад автомонтьор“ Мариел Деянов Йорданов се класира втори.

В отборното класиране за „Най-добър млад водач на МПС“ Мариел Йорданов, Светослав Дончев, Павлин Ангелов и Христо Христов заеха второ място.

В Плевен на регионалния кръг на националното състезание „Най-добър млад строител“ отборът на гимназията се класира на пето място.

Инж. Веска Николова

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>