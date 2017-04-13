13 АПРИЛ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 13.04.2017г. 102 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ къща с двор и гараж, с. Павел, 0887 803 096. 21-12

БОКСОНИЕРА, 35 000 лв., 0884 953 304. 11-10

ПРОДАВАМ 1600 кв. м в регулация, с. Шемшево, 0888 300 331. 21-7

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-5

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-5

ЕТАЖ, „Варуша“, 23 500 лв., 0889 564 677. 2-1

ПОРДАВА СТОКИ И МАШИНИ

КОМБИНИРАНА количка Bertoni B-style, количката е триколка и е с два коша – летен и зимен/за новородено, със забележки по летния кош, 30лв, 0895 026 769

ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 50-44

ВОСЪЧНИ основи, 0886 416 682. 16-10

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-5

„ГРАДИНА АГРО“ за модерно земеделие – семена, торове, препарати, ул. „Козлуджа“ 14, 0887 869 510, 0887 474 487. 120-5

„ПЪМП СИСТЕМ“ – комплексни решения за вашия дом и градина, 062/592 355, е-mail: office@pumpsystem.eu 120-5

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 269. 120-5

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-5

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор до 10 000лв, 0895 026 769

ФИРМА изкупува гори за сеч – по договаряне, 0895 630 303. 50-34

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

БОКСОНИЕРА, 170 лв., 0889 377 911. 11-10

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ТЪРГОВСКО помещение (90 кв. м), за офис или магазин, от собственик, 0887 940 212. 21-17

ОФИС, В. Търново, 60 кв. м, център, зад общината, на улицата с/у ВиК центъра, 400 лв., 0877 999 319. 11-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ТРАМБОВКА, фугорез, 0988 989 740. 21-4

ТРАНСПОРТ

БУС, 2 т, обемен, 0879 028 461. 50-41

ЗА ДОМА

БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 100-75

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-70

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-71

КУХНИ, мебели по поръчка, нестандартни, ремонти, рециклиране, монтаж, 0889 813 363. 21-19

ЗДРАВЕ

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ приема – подометрия, походка, индивидуални стелки, протези и ортези (по договор АХУ), записване: 0618/2 00 92; 0988 981 526. 2-1

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg 120-5

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Добро възнаграждение всяка седмица на база обезкостеното месо. Задължителен опит по специалността обезкоствач 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com, месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 42-38

ДЕТСКИ кът „Приказките“ търси да назначи момиче, може и студентка, 0884 936 000. 5-5

ТЪРСИМ счетоводител, пенсионер, с висше икономическо образование, компютърна грамотност, владеене на английски език, отлични комуникативни умения и работа екип, 0887 427 440. 6-3

ТЪРСЯ общ работник с кат. В, 0887 715 541. 2-2

„ЕКОПЛОД“ търси да назначи общи работници (мъже), манипуланти (жени) и приемчик – стоковед, 062/622 580. 3-1

В. ТЪРНОВО, кв. „Варуша“, търси магазинер за хранителен магазин, 0889 396 358. 5-1

ТЪРСИ шофьор за разносна търговия, 0887 761 706. 6-1

ТЪРСИ гледачи за кокошки в с. Поликраище, 0887 761 706. 6-1