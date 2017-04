Солта по пътищата през зимата е увеличила солеността на водата в езера в Северна Америка

Публикувана на: 18.04.2017г. 50 прегледа

Посипването на сол по пътищата през зимата е увеличило солеността на водата в езера в Северна Америка и това може да има продължителен ефект върху местните водни екосистеми, сочат резултатите от изследване, цитирани от Франс прес.

Регистрирано е трайно увеличаване на солеността на водата в 371 езера в западната и североизточната част на САЩ и в Канада.

„Изследвахме данни за дълъг период и сравнихме концентрациите на хлориди в езера и сладководни резервоари в Северна Америка, за да разберем как и защо се променя солеността“, заяви един от авторите на изследването Хилари Дуган от университета на Уисконсин-Медисън. Преценявайки, че ситуацията е тревожна, Дуган изтъкна, че проектите за строежи край бреговете на езера са свързани с голям риск от увеличаване на солеността на водата им.

Всяко от изследването езера е с площ над 4 хектара, като данните за солеността на водата им са за най-малко 10-годишен период. 284 от езерата се намират в северната част на САЩ, в щатите Кънектикът, Мейн, Масачузетс, Мичиган, Минесота, Ню Хемпшир, Ню Йорк, Роуд Айлънд, Върмонт, Уисконсин, както и в канадската провинция Онтарио.

От 40-те години на миналия век посипването на сол по пътищата през зимата рязко се е увеличило. Всяка година се използват около 23 милиона тона сол, за да се стопят ледът и снегът по пътищата в Северна Америка, отбелязват учените.

Ако увеличаването на солеността се запази, редица езера през следващите 50 години ще надхвърлят допустимата максимална концентрация за соленост, препоръчвана от Американската агенция за опазване на околната среда – 230 милиграма сол на 1 литър вода. Изследването разкрива, че 14 от езерата ще надхвърлят този праг до 2050 г., а други 47 са на път да достигнат концентрация от 100 миилитра сол на 1 литър вода през същия период.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Източник: БТА