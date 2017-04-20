20 АПРИЛ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 20.04.2017г. 6 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ: 062 62 04 58, 0879 408 142, e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ къща с двор и гараж, с. Павел, 0887 803 096. 21-15

ПРОДАВАМ 1600 кв. м в регулация, с. Шемшево, 0888 300 331. 21-10

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-8

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-8

КОМБИНИРАНА количка Bertoni B-style, количката е триколка и е с два коша – летен и зимен/за новородено, със забележки по летния кош, 30лв, 0895 026 769

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 50-47

ВОСЪЧНИ основи, 0886 416 682. 16-13

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-8

„ГРАДИНА АГРО“ за модерно земеделие – семена, торове, препарати, ул. „Козлуджа“ 14, 0887 869 510, 0887 474 487. 120-8

„ПЪМП СИСТЕМ“ – комплексни решения за вашия дом и градина, 062/592 355, е-mail: office@pumpsystem.eu 120-8

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 269. 120-8

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-8

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор до 10 000лв, 0895 026 769

ФИРМА изкупува гори за сеч – по договаряне, 0895 630 303. 50-37

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВА под наем апартамент, „Баба Мота“ 10, 0889 100 789. 5-1

НОЩУВКИ, 0883 908 003. 21-1

БОКСОНИЕРА, 0885 498 004.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ТЪРГОВСКО помещение (90 кв. м), за офис или магазин, от собственик, 0887 940 212. 21-20

ОФИС, В. Търново, 60 кв. м, център, зад общината, на улицата с/у ВиК центъра, 400 лв., 0877 999 319. 11-4

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ТРАМБОВКА, фугорез, 0988 989 740. 21-7

ТРАНСПОРТ

БУС, 2 т, обемен, 0879 028 461. 50-44

ЗА ДОМА

БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 100-78

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-73

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-74

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg 120-8

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Добро възнаграждение всяка седмица на база обезкостеното месо. Задължителен опит по специалността обезкоствач 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com, месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 42-41

ТЪРСИМ счетоводител, пенсионер, с висше икономическо образование, компютърна грамотност, владеене на английски език, отлични комуникативни умения и работа екип, 0887 427 440. 6-6

В. ТЪРНОВО, кв. „Варуша“, търси магазинер за хранителен магазин, 0889 396 358. 5-4

ТЪРСИ шофьор за разносна търговия, 0887 761 706. 6-4

ТЪРСИ гледачи за кокошки в с. Поликраище, 0887 761 706. 6-4

ХОТЕЛ търси охрана – рецепция, нощни смени, 35 лв./смяна, 0884 618 143. 10-3

ТЪРСИ шофьор, кат. В + Е, бус с ремарке, 0887 985 893. 3-3

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли, кат. С + Е, 1800 лв. заплата, 0887 818 462, 0889 717 492. 21-3

„ТРАПЕЗИЦА“ АД търси камериерка за хотел „Росица“, 0878 205 598, 0888 796 950. 11-3

VOGUE CAFE MUSIC BAR – модерно заведение в центъра на гр. Велико Търново, търси да назначи отговорна и креативна личност на позицията готвач. Ние предлагаме гъвкаво работно време; работа в приятна среда; фирмено обучение; мотивиращо и конкурентно възнаграждение, телефон за връзка: 0879 910 100. 3-2

ФИРМА във Велико Търново търси шлосер-матричар и електроерозист с опит, 0882 54 95 25.

GO GRILL – обекти гр. В. Търново, набира персонал – продавач-консултант и готвач скара, 0888 619 686. 15-1