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„ТЪГОПОГЛЪЩАЧ“

Публикувана на: 25.04.2017г. 696 прегледа
На 28 април 2017 г. в 19:00ч. в Читалище „Надежда“
Каса: ул: „Васил левски“ 19 телефон 0882733762 Дора кръстева

Мая Новоселска в Тъгопоглъщач Театрална джаз импровизация с приятелското участие на Антони Дончев пиано Росен Захариев тромпет Венцислав Благоев тромпет . Сътворили песните Милчо Левиев Антони Дончев Румен Тосков . Сценична среда Боряна Семерджиева ,Георги Михов Ина Николова ,Любомир Йотов Сотир Гелев Юлиан Минков. ТЕАТЪР 199 В. СТОЙЧЕВ град СОФИЯ . НАГРАДИ АНТОНИ ДОНЧЕВ , МИЛЧО ЛЕВИЕВ И РУМЕН ТОСКОВ НОМИНАЦИЯ ИКАР 2017 Г. ЗА АВТОРСКА МУЗИКА.

 

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