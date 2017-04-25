25 АПРИЛ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 25.04.2017г. 217 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ къща с двор и гараж, с. Павел, 0887 803 096. 21-18

ПРОДАВАМ 1600 кв. м в регулация, с. Шемшево, 0888 300 331. 21-13

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-11

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-11

ДВОРНО място 960 кв. м в с. Церова кория, удобно за овощна градина, пчелин, 0898 560 178. 10-2

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ПРОДАВАМ кошери, 0988 343 119. 50-50

ВОСЪЧНИ основи, 0886 416 682. 16-16

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-11

„ГРАДИНА АГРО“ за модерно земеделие – семена, торове, препарати, ул. „Козлуджа“ 14, 0887 869 510, 0887 474 487. 120-11

„ПЪМП СИСТЕМ“ – комплексни решения за вашия дом и градина, 062/592 355, е- mail: office@pumpsystem.eu 120-11

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 269. 120-11

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-11

МОТОПЕД „Симсон“ 50 куб., в движение, без документи, 0988 973 852. 5-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ФИРМА изкупува гори за сеч – по договаряне, 0895 630 303. 50-40

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВА под наем апартамент, „Баба Мота“ 10, 0889 100 789. 5-4

НОЩУВКИ, 0883 908 003. 21-4

ДВУСТАЕН, 0878 694 196. 11-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС, В. Търново, 60 кв. м, център, зад общината, на улицата с/у ВиК центъра, 400 лв., 0877 999 319. 11-7

2 ОФИСА – бул. „България“ 2 и в жск „Адвокат“, 0878 694 196. 11-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ТРАМБОВКА, фугорез, 0988 989 740. 21-10

ТРАНСПОРТ

БУС, 2 т, обемен, 0879 028 461. 50-47

ЗА ДОМА

БОЯДИСВАНЕ, 0885 810 635. 100-81

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-76

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-77

РЕМОНТ панти на гардероби, дърводелски, 0889 432 426, 0886 711 677. 21-1

КУХНИ, мебели по поръчка, монтаж, ремонти, 0889 813 363. 21-1

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg 120-11

ТРУДОВА БОРСА

ХОТЕЛ търси охрана – рецепция, нощни смени, 35 лв./смяна, 0884 618 143. 10-6

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли, кат. С + Е, 1800 лв. заплата, 0887 818 462, 0889 717 492. 21-6

„ТРАПЕЗИЦА“ АД търси камериерка за хотел „Росица“, 0878 205 598, 0888 796 950. 11-6

GO GRILL – обекти гр. В. Търново, набира персонал – продавач-консултант и готвач скара, 0888 619 686. 15-4