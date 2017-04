Бялото вино увеличава риска от кожно възпаление за жените

Публикувана на: 28.04.2017г. 29 прегледа

Ново изследване показва, че жените, които са любителки на бялото вино, са с увеличен риск от розацея – хронично възпаление на кожата на лицето, съобщи ЮПИ.

„Установихме, че бялото вино и ликьорът са свързани с по-голям риск от розацея“, заяви ръководителят на изследването експертът по дерматология и епидемиология Вънцин Ли от университета Браун.

Розацея предизвиква зачервяване по лицето и врата. В някои случаи е възможно да се появят пъпки, подобни на акне, и кръвоносни съдове да станат отчетливо видими.

Червеното вино често е сочено като напитката, която може да отключи поява на зачервявания, свързани с розацея, но Ли увери, че тази информация изглежда идва от пациенти, които вече са били засегнати от възпалението.

Новото изследване фокусирало вниманието върху ролята на алкохола за развитието на розацея и обхванало близо 83 000 жени, чието здравословно състояние било проследено от 1991 г. до 2005 г. Учените събирали информация за приема на алкохол на всеки 4 години по време на 14-годишното изследване. За този период били регистрирани близо 5000 нови случая на розацея.

„Онези, които консумират 1 до 3 чаши бяло вино месечно, са с 14 на сто по-голям риск от розацея в сравнение с пълните въздържателки. За изпиващите 5 или повече чаши бяло вино седмично рискът е с 49 на сто по-голям“, поясни Ли.

Колкото до консумацията на ликьор, 5 или повече напитки седмично увеличават риска с 28 на сто.

Учените не знаят дали същата връзка е в сила за мъжете, тъй като в изследването участвали единствено жени. Освен това не става дума за причинно-следствена връзка. Ли не е наясно защо бялото вино и ликьорът изглежда увеличават риска от розацея. Учените предполагат, че двете напитки вероятно отслабват имунната система и допринасят за разширяване на кръвоносните съдове.

Резултатите от изследването са публикувани в Journal of the American Academy of Dermatology.

Източник: БТА