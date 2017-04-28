Спорт 

Втора лига, 27 и 28 кръг:

Публикувана на: 28.04.2017г. 33 прегледа

ХXVІІ кръг, 18.00 часа

6.05 (събота)

Ботев Гълъбово – Лудогорец 2

Локомотив Сф – Созопол

Поморие – Царско село

Септември Сф – Несебър

Спартак Пл – Банско

Оборище – Левски Карлово

8.05 (понеделник)

Етър – Витоша (Бистрица), 17.3 ч., DIEMA

Ботев Вр – ЦСКА – София 2

ХXVІІІ кръг, 18.00 часа

13.05 (събота)

Лудогорец 2 – Оборище

Левски Карлово – Спартак Пл

Банско – Септември Сф

Несебър – Поморие

Царско село – Локомотив Сф

14.05 (неделя)

Витоша Бистрица – Ботев Вр

Созопол – Етър, 18.00 ч., DIEMA SPORT 2

ЦСКА -София 2 – Ботев Гълъбово

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