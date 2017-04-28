Втора лига, 27 и 28 кръг:
Публикувана на: 28.04.2017г. 33 прегледа
ХXVІІ кръг, 18.00 часа
6.05 (събота)
Ботев Гълъбово – Лудогорец 2
Локомотив Сф – Созопол
Поморие – Царско село
Септември Сф – Несебър
Спартак Пл – Банско
Оборище – Левски Карлово
8.05 (понеделник)
Етър – Витоша (Бистрица), 17.3 ч., DIEMA
Ботев Вр – ЦСКА – София 2
ХXVІІІ кръг, 18.00 часа
13.05 (събота)
Лудогорец 2 – Оборище
Левски Карлово – Спартак Пл
Банско – Септември Сф
Несебър – Поморие
Царско село – Локомотив Сф
14.05 (неделя)
Витоша Бистрица – Ботев Вр
Созопол – Етър, 18.00 ч., DIEMA SPORT 2
ЦСКА -София 2 – Ботев Гълъбово