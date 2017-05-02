Втора професионална лига, XXVI кръг
Публикувана на: 02.05.2017г. 19 прегледа
Резултати:
Банско – Оборище (Панагюрище) 0:0
Несебър – Спартак (Плевен) 3:1
Царско село – Септември (София) 1:1
Витоша – Локомотив (София) 0:2
ЦСКА II (София) – Етър 2:3
Ботев (Гълъбово) – Ботев (Враца) 1:3
Созопол – Поморие0:0
2 май, 17:00 ч: Лудогорец II – Левски (Карлово)
Класиране:
1. Етър 48:24 55
2. Септември 43:23 50
3. Витоша 33:20 46
4. Созопол 31:19 43
5. Поморие 34:29 43
6. Царско село 45:35 40
7. Несебър 36:37 39
8. Локомотив 37:28 38
9. Ботев (Враца) 35:30 35
10. Лудогорец II 30:27 34
11. Ботев (Гъл) 23:34 30
12. Оборище 23:37 30
13. ЦСКА II 39:41 30
14. Спартак 37:43 27
15. Банско 21:49 19
16. Левски 19:58 13