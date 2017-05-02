Спорт 

Втора професионална лига, XXVI кръг

Публикувана на: 02.05.2017г. 19 прегледа

Резултати:

Банско – Оборище (Панагюрище) 0:0

Несебър – Спартак (Плевен) 3:1

Царско село – Септември (София) 1:1

Витоша – Локомотив (София) 0:2

ЦСКА II (София) – Етър 2:3

Ботев (Гълъбово) – Ботев (Враца) 1:3

Созопол – Поморие0:0

2 май, 17:00 ч: Лудогорец II – Левски (Карлово)

Класиране:

1. Етър 48:24 55

2. Септември 43:23 50

3. Витоша 33:20 46

4. Созопол 31:19 43

5. Поморие 34:29 43

6. Царско село 45:35 40

7. Несебър 36:37 39

8. Локомотив 37:28 38

9. Ботев (Враца) 35:30 35

10. Лудогорец II 30:27 34

11. Ботев (Гъл) 23:34 30

12. Оборище 23:37 30

13. ЦСКА II 39:41 30

14. Спартак 37:43 27

15. Банско 21:49 19

16. Левски 19:58 13

 

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