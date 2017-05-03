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Откраднаха две коли през почивните дни

Публикувана на: 03.05.2017г. 90 прегледа

Два леки автомобила са били откраднати от Страхилово и В. Търново през почивните дни. Неизвестен извършител отнел лек автомобил „Ауди 80” с търновска регистрация, паркиран пред дома на собственика в Страхилово. Превозното средство е установено на главен път І-3 без материални щети и интервенции в областта на заключващите механизми. По същото време във Велико Търново противозаконно е отнет лек автомобил „Дайхацу Териос” с търновска регистрация, собственост на руска гражданка постоянно пребиваваща в страната.

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