Откраднаха две коли през почивните дни

Публикувана на: 03.05.2017г. 90 прегледа

Два леки автомобила са били откраднати от Страхилово и В. Търново през почивните дни. Неизвестен извършител отнел лек автомобил „Ауди 80” с търновска регистрация, паркиран пред дома на собственика в Страхилово. Превозното средство е установено на главен път І-3 без материални щети и интервенции в областта на заключващите механизми. По същото време във Велико Търново противозаконно е отнет лек автомобил „Дайхацу Териос” с търновска регистрация, собственост на руска гражданка постоянно пребиваваща в страната.