Търновка получи оригинално предложение за брак на емблематично място в Лондон

Венчавката ще се състои догодина в старата столица

Will you marry me (Ще се омъжиш ли за мен), изписано върху 14 чадъра, успя да разтопи сърцето на болярката Полина Георгиева и тя каза „Да” на своя любим Кирил Стоянов. Предложението бе направено на фона на зашеметяващата гледка от площада Alexandra Palace пред погледите на най-близките приятели на двойката и десетки англичани. Щастливите влюбени вече са определили дата за сватбата и са категорични, че тя ще се състои в старата столица.

Любов като във филмите споходила Полина и Кирил едва преди два месеца. И двамата обаче са убедени, че това е за цял живот и няма значение колко време е минало от запознанството им. Търновката е на 32 години, а той на 27 години, от Плевен. Били сигурни в сериозността на чувствата си и затова заживели заедно веднага когато усетили първите любовни трепети. Любопитно е, че това е второ предложение за брак, което плевенчанинът й отправя, а до момента нито родителите на Полина познават Кирил, нито неговите – нея. Семействата им разбрали за годежа от социалната мрежа Фейсбук, където двамата споделили клип на щастливото събитие.

Повече от седмица продължила подготовката за предложението, сподели годеникът. Той се постарал да уговори най-близките приятелки на любимата си да присъстват на мястото, наел фотограф, който да запечата завинаги емоцията, а чадърите изписал и оцветил сам.

„Живеем заедно, затова беше трудно да се подготви всичко това. Наложи се да си взема почивен ден и да остана вкъщи, за да боядисам чадърите. Нямаше време и дори ги суших със сешоар. Мой приятел ги изнесе от квартирата минути преди Полина да се прибере и да разкрие изненадата”, сподели плевенчанинът.

„В неделя бяхме тръгнали на кафе, тъй като имахме среща с негов приятел до най-високата точка в Лондон. През цялото време сме се движили по план, без да разбера. Следвали сме някакво момче до мястото, което да ни заведе там. Нищо не подсказваше какво ме очаква“, допълва тя.

Когато пристигнали, нейните и неговите приятели били на площада и отворили чадърите. Без колебания Полина казала „Да”. Така на безименния й пръст той поставил втори годежен пръстен.

Щастливите влюбени избрали дата за сватбата моментално – 18 май, а дестинацията – Велико Търново. Плануват и три медени месеца – два в Испания и един в Тайланд.

Смятат да работят още две-три години в Лондон, а след това да се устроят в България и да се радват на наследници.

Галина ГЕОРГИЕВА