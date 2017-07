Публикувана на: 03.07.2017г. 8 прегледа

Фестивалът Гластънбъри приключи с концерт на Ед Шийран пред хиляди фенове, съобщи в. „Дейли мейл“.

Изпълнението му – както обичайно сам на сцената само с луп педал, раздвои почитателите му. Някои го обявиха за най-великия, но други казаха, че се е представил под нивото, очаквано за финал.

Ед Шийран изпя хитовете си, като „Castle on the Hill“, „The A-Team“, „Shape of You“. Той направи също снимка на публиката и заяви, че не е и мечтал да успее да стане хедлайнер на фестивала. За финал обаче реши да демонстрира майсторството си на китарата. То не се оказа чак на такава висота и някои го определиха като посредствено, особено след изпълненията на Найл Роджърс и „Шик“ на същата сцена няколко часа по-рано.

В последния ден на фестивала Гластънбъри концерт в програмата „Легенди“ изнесе и Бари Гиб. Той вдигна цялата публика на крака с хита „Stayin’Alive“, а песента „Words“ посвети на пострадалите от терористичните атаки в Манчестър и Лондон.

Източник: БТА