3 ЮЛИ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 03.07.2017г. 305 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ: 062 62 04 58, 0879 408 142, e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-58

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-58

ПРОДАВА къща в с. Церова кория, по договаряне, 06126/25 68. 21-15

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, 113 кв. м, „К. Фичето”, среден апартамент, до „Лидл”, полуобзаведен, 0884 338986. 6-5

ПРОДАВАМ къща с дворно място и стопански постройки, с. Балван, 0878 187 175. 15-11

КЪЩА, с. Добри дял, 0887 684 646. 10-10

СГЛОБЯЕМА къща 42 кв. м със земя 616 кв. м в с. Вонеща вода от собственик, 0878 758 938. 5-5

ПРОДАВА жилищни парцели, гр. Дебелец, www.tarnovski-imoti.com.

ПРОДАВА промишлени парцели, www.tarnovski-imoti.com.

КЪЩИ в Никюп – 8900 лв., Ресен 16 000 лв., Леденик и В. вода – 85 000, 0884 456 905. 3-2

АПАРТАМЕНТ, саниран, Нова болница, 0888 976 704, 0888 835 134. 16-1

ЛУКСОЗНА къща, 300 кв. м, басейн, с. Беляковец, 0885, 537 771. 11-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

РЕНО Клио 1,4 газ, бензин, климатик, 0889 019 353. 11-10

ФОЛКСВАГЕН Голф, 0895 216 343. 3-3

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-60

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-58

ПРОДАВАМ дрехи втора употреба и щендери по 15 лв. броя, 0898 866 842. 11-10

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271.

КИТАЙСКИ трактор с инвентар, 0882 888 131. 6-4

ФУРАЖОМЕЛКА трифазна 5,5 kw + електрическа роначка за царевица – 300 лв., радиатор „Корадо” – 1200 х 600 – нов, изгодно, 0887 810 177. 5-3

ФРИЗЕР Snaige – 122, вертикален, 6 секции, 100 лв., 0888 812 311. 5-2

ФРИЗЕР Profiloq 4 чекмеджета, 0888 812 311. 5-2

МИНИБАР Нео, нов, 35 лв. , 0888 812 311. 5-2

ПЕЧКА Раховец, работеща, запазена, 30 лв., 0888 812 311. 5-2

ЛОВНО оръжие ТОЗ-34-ЕР, калибър 12, надцевка, мн. добро състояние, наследство, 0887 300 305 или 0888 494 940 – вечер. 6-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 10 000 лв., 0895 026 769. 100-33

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи и апартаменти за нощувка в гр. Севлиево, 0887 618 848. 40-18

ОБЗАВЕДЕНА квартира за момичета, център, 0889 019 353. 11-7

НОЩУВКИ, център, 0889 019 353. 11-9

ТРИСТАЕН обзаведен, 350 лв., 0877 099 858. 6-5

ТЪРСЯ съквартирантка/ки, до пазара, 0894 877 034. 10-4

ТРИСТАЙНИ, сп. зала, 0884 456 905. 3-2

ГАРСОНИЕРА, пазара, 0884 456 905. 3-2

ОБЗАВЕДЕНА боксониера в центъра, за 1 човек, 0878 863 362. 11-2

ДАВАМ обзаведен апартамент, ново строителство, в района на Спортния тотализатор, 0888 282 754. 5-2

МОМИЧЕТА до Езикова гимназия 0889 681 042 3-1

МОМЧЕТА до Езикова гимназия 0887 818 375 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ магазин, идеален център в Полски Тръмбеш, 0887 726 655. 21-16

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ДАВАМ подземен гараж под наем на ул. „Полтава” N 7, 0884 110 508.

ТРАНСПОРТ

ПРЕВОЗ на хора и коли – Холандия, 0879 546 717. 6-6

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-123

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-123

МЕБЕЛИ – изработване по поръчка, 0887 874 796. 10-9

ВиК, 0886 368 900. 42-5

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, изгодно, 0899 819 431. 21-1

ЗДРАВЕ

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ приема – подометрия, походка, индивидуални стелки, протези и ортези (по договор АХУ), записване: 0618/2 00 92; 0988 981 526. 2-2

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж месечно, събота, в ДКЦ, гр. В. Търново, записване 0879 002 239.

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-11

E КСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg 120-58

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-22

ДРУГИ

ЯСНОВИДКА, гледам на кафе и карти таро, лея куршум, събирам разделени двойки, правя бяла магия за любов, 100% гаранция, 0899 329 375. 6-2

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Високо възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате. Задължителен опит по специалността обезкоствач – 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com. Месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 63-36

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 42-15

ШОФЬОР, категория С + Е, България – Турция, 0887 361 391. 21-14

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли с категория С + Е, 2000 лв. заплата, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-12

ТЪРСИМ сервитьори, помощник-готвачка, с. Арбанаси, „Механа”, 0888 836 525. 16–13

ТЪРСЯ ВиК и общи работнициq 0882 252 226, 11-11

СКЛАД за дрехи втора употреба търси мъже и жени от 18 до 40 години, 0876 306 023. 21-11

ФИРМА „Импайър секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 25-11

ХОТЕЛ „Росица” търси камериерка, 0888 796 950, 0878 205 598. 21-11

САЛОН търси козметичка до 29 години, 0887 377 911. 11-7

„АЛЕКС ОК” търси автобусни шофьори и кондукторки, 0899 199 559. 10-7

ТЪРСИМ готвач за В. Търново, заплата 1000 лв., безплатна квартира, 0886 505 292. 10-8

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-8

ВОДЕЩА фирма в сектор „Зърнопроизводство” в Ловешка област търси фадромист и водач на челен товарач, с много добро заплащане. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-8

ТЪРСИМ общ работник с категория В или С, 0887 715 541. 6-3

ТЪРСИМ продавач-консултант за хранителен магазин, 0882 286 421. 6-6

ФИРМА търси шофьор за разнос на плодове и зеленчуци, 0888 419 661. 10-6

ФИРМА търси да назначи хигиенистка, 0897 883 943. 10-6

ФИРМА търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-6

ФИРМА търси да назначи заварчик-монтажник, 0897 883 943. 10-6

ФИРМА в Ловешка област търси главен счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”, тел. за връзка: 0879 801 118. Е-mail:j.machuganova@gmail.com. 10-4

ТЪРСЯ водопроводчик срещу добро заплащане, 0898 930 828. 11-5

„ТЕХНОБИЛД” ООД търси да назначи монтажници на метални кострукции и сандвич панели за обекти на „Екстрапак”, 0887 507 479. 5-5

„АЛАДИН ФУУДС” търси за обект в Горна Оряховица касиер, осигурена квартира, 0877 588 357. 11-4

ЦЕХ за прахово боядисване търси работници. РЗ 700 лв. 0887 904 109. 6-2

ДИНАМИЧНО развиваща се фирма търси работници за своето производство в с. Първомайци. Предлага добро възнаграждение и коректно отношение. Телефон за контакт 0899 901 909. 10-2

НАЕМА жени за сортиране на яйца, 0887 761 706. 6-2

НАЕМА шофьор на бус за разносна търговия, 0887 761 706. 6-2

ХОТЕЛ „Белведере 3*” – Приморско, търси да наеме камериерки, започване веднага, тел. 0879 015 254, осигурена квартира, храна, договор, сигурно заплащане. 10-2

ТЪРСИ контрольор в „Зони за платено паркиране” към „Организация на движението паркинги и гаражи” ЕООД, гр. В. Търново, 0885 781 929. 11-1

ТЪРСИ охранител за автопатрул, 0888 432 252. 5-1

ФИРМА търси шофьор на тир за вътрешен превоз, 0888 535 882. 11-1

ФИРМА „Данипласт” търси да назначи работници на изделия от пластмаса. За информация 062/63 68 97. 16-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ИНТЕЛИГЕНТЕН, 55 години, търси дискретна връзка със свободна сексапилна до 50 г., 160/50, 0878 926 602. 21-6

РАЗНИ

ТРЯБВАТ ти пари, звънни и затвори, 0882 657 654, 0876 282 484. 6-6