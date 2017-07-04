4 ЮЛИ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 04.07.2017г. 46 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ: 062 62 04 58, 0879 408 142, e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-59

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-59

ПРОДАВА къща в с. Церова кория, по договаряне, 06126/25 68. 21-16

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, 113 кв. м, „К. Фичето”, среден апартамент, до „Лидл”, полуобзаведен, 0884 338986. 6-6

ПРОДАВАМ къща с дворно място и стопански постройки, с. Балван, 0878 187 175. 15-12

ПРОДАВА жилищни парцели, гр. Дебелец, www.tarnovski-imoti.com.

ПРОДАВА промишлени парцели, www.tarnovski-imoti.com.

КЪЩИ в Никюп – 8900 лв., Ресен 16 000 лв., Леденик и В. вода – 85 000, 0884 456 905. 3-3

АПАРТАМЕНТ, саниран, Нова болница, 0888 976 704, 0888 835 134. 16-2

ЛУКСОЗНА къща, 300 кв. м, басейн, с. Беляковец, 0885, 537 771. 11-2

ГАРАЖ, ул. „Краков”, 0877 530 574. 3-1

АПАРТАМЕНТ, центъра, 100 кв. м, 40 000 Е, 0883 587 333. 4-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

РЕНО Клио 1,4 газ, бензин, климатик, 0889 019 353. 11-11

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-61

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-59

ПРОДАВАМ дрехи втора употреба и щендери по 15 лв. броя, 0898 866 842. 11-11

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271.

КИТАЙСКИ трактор с инвентар, 0882 888 131. 6-5

ФУРАЖОМЕЛКА трифазна 5,5 kw + електрическа роначка за царевица – 300 лв., радиатор „Корадо” – 1200 х 600 – нов, изгодно, 0887 810 177. 5-4

ФРИЗЕР Snaige – 122, вертикален, 6 секции, 100 лв., 0888 812 311. 5-3

ФРИЗЕР Profiloq 4 чекмеджета, 0888 812 311. 5-3

МИНИБАР Нео, нов, 35 лв. , 0888 812 311. 5-3

ПЕЧКА Раховец, работеща, запазена, 30 лв., 0888 812 311. 5-3

ЛОВНО оръжие ТОЗ-34-ЕР, калибър 12, надцевка, мн. добро състояние, наследство, 0887 300 305 или 0888 494 940 – вечер. 6-3

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 10 000 лв., 0895 026 769. 100-34

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи и апартаменти за нощувка в гр. Севлиево, 0887 618 848. 40-19

ОБЗАВЕДЕНА квартира за момичета, център, 0889 019 353. 11-8

НОЩУВКИ, център, 0889 019 353. 11-10

ТРИСТАЕН обзаведен, 350 лв., 0877 099 858. 6-6

ТЪРСЯ съквартирантка/ки, до пазара, 0894 877 034. 10-5

ТРИСТАЙНИ, сп. зала, 0884 456 905. 3-3

ГАРСОНИЕРА, пазара, 0884 456 905. 3-3

ОБЗАВЕДЕНА боксониера в центъра, за 1 човек, 0878 863 362. 11-3

ДАВАМ обзаведен апартамент, ново строителство, в района на Спортния тотализатор, 0888 282 754. 5-3

ТЪРСЯ от собственик двустаен/тристаен до 300 лв., „Акация” или център, 0876 418 045. 5-1

ДАВАМ под наем апартамент, топцентър, освободен, 0898 773 864, 0899 945 445.

ГАРСОНИЕРА, широк център, 150 лв., В. Търново, 0885 454 101.

МОМИЧЕТА, до Езикова гимназия, 0889 681 042. 10-1

МОМЧЕТА, до Езикова гимназия, 0887 818 375. 10-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ магазин, идеален център в Полски Тръмбеш, 0887 726 655. 21-17

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

ХЛАДИЛЕН, 2,6 т, отделен фургон, 0888 262 307. 21-1

3,5 Т БУС, голям, двойна гума, 0888 262 307. 16-1

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-124

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-124

МЕБЕЛИ – изработване по поръчка, 0887 874 796. 10-10

ВиК, 0886 368 900. 42-6

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, изгодно, 0899 819 431. 21-2

РЕМОНТ и поправка на покриви, хидроизолация, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-1

ПЛОЧНИЦИ, каменни зидарии, 0885 810 635. 16-1

ЗДРАВЕ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски”, N 37. Телефон за контакти: 0886 464 908. 11-

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-12

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg 120-59

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-23

ДРУГИ

ЯСНОВИДКА, гледам на кафе и карти Таро, лея куршум, събирам разделени двойки, правя бяла магия за любов, 100% гаранция, 0899 329 375. 6-3

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Високо възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате. Задължителен опит по специалността обезкоствач – 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com. Месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 63-37

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 42-16

ШОФЬОР, категория С + Е, България – Турция, 0887 361 391. 21-15

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли с категория С + Е, 2000 лв. заплата, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-13

ТЪРСИМ сервитьори, помощник-готвачка, с. Арбанаси, „Механа”, 0888 836 525. 16-14

СКЛАД за дрехи втора употреба търси мъже и жени от 18 до 40 години, 0876 306 023. 21-12

ФИРМА „Импайър секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 25-12

ХОТЕЛ „Росица” търси камериерка, 0888 796 950, 0878 205 598. 21-12

САЛОН търси козметичка до 29 години, 0887 377 911. 11-8

„АЛЕКС ОК” търси автобусни шофьори и кондукторки, 0899 199 559. 10-8

ТЪРСИМ готвач за В. Търново, заплата 1000 лв., безплатна квартира, 0886 505 292. 10-9

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-9

ВОДЕЩА фирма в сектор „Зърнопроизводство” в Ловешка област търси фадромист и водач на челен товарач, с много добро заплащане. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-9

ТЪРСИМ общ работник с категория В или С, 0887 715 541. 6-4

ФИРМА търси шофьор за разнос на плодове и зеленчуци, 0888 419 661. 10-7

ФИРМА търси да назначи хигиенистка, 0897 883 943. 10-7

ФИРМА търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-7

ФИРМА търси да назначи заварчик-монтажник, 0897 883 943. 10-7

ФИРМА в Ловешка област търси главен счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”, тел. за връзка: 0879 801 118. Е-mail:j.machuganova@gmail.com. 10-5

ТЪРСЯ водопроводчик срещу добро заплащане, 0898 930 828. 11-6

„АЛАДИН ФУУДС” търси за обект в Горна Оряховица касиер, осигурена квартира, 0877 588 357. 11-5

ЦЕХ за прахово боядисване търси работници. РЗ 700 лв. 0887 904 109. 6-3

ДИНАМИЧНО развиваща се фирма търси работници за своето производство в с. Първомайци. Предлага добро възнаграждение и коректно отношение. Телефон за контакт 0899 901 909. 10-3

НАЕМА жени за сортиране на яйца, 0887 761 706. 6-3

НАЕМА шофьор на бус за разносна търговия, 0887 761 706. 6-3

ХОТЕЛ „Белведере 3*” – Приморско, търси да наеме камериерки, започване веднага, тел. 0879 015 254, осигурена квартира, храна, договор, сигурно заплащане. 10-3

ТЪРСИ контрольор в „Зони за платено паркиране” към „Организация на движението паркинги и гаражи” ЕООД, гр. В. Търново, 0885 781 929. 11-2

ТЪРСИ охранител за автопатрул, 0888 432 252. 5-2

ФИРМА търси шофьор на тир за вътрешен превоз, 0888 535 882. 11-2

ФИРМА „Данипласт” търси да назначи работници на изделия от пластмаса. За информация 062/63 68 97. 16-2

КАФЕ „Роза” търси помощник-готвач, 0885 028 009. 5-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ИНТЕЛИГЕНТЕН, 55 години, търси дискретна връзка със свободна сексапилна до 50 г., 160/50, 0878 926 602. 21-7