Неандерталците са лекували зъбобол преди 130 хиляди

Неандерталци са се опитвали да облекчат болки в зъбите си преди 130 000 години, сочат резултатите от изследване, цитирани от Франс прес.

Учени изследвали 4 зъба от лявата страна на челюст на неандерталец, открити на обекта Крапина в Хърватия. Били открити множество разрези и следи от други манипулации.

„Взети заедно, всички тези белези съответстват на някакъв проблем със зъбите, от който е бил засегнат неандерталецът – заяви ръководителят на изследването, антропологът Дейвид Фрейър от Канзаския университет. – Той се е стремил да прибегне до самолечение. Става въпрос за комплексни действия, които, взети заедно, съответстват на онова, което биха направили съвременни хора. Всички, които са имали зъбобол, знаят колко болезнени може да са уврежданията на зъбите.“

Четирите зъба са изследвани с микроскоп.

Не е установено дали неандерталецът е страдал от възпаления на венците. Белезите върху 4-те зъба обаче навеждат на мисълта, че венците му са били силно възпалени.

В изследването е участвала Даворка Радовчич от Природонаучния музей на Хърватия.

Резултатите от изследването са публикувани в Bulletin of the International Association for Paleondontology.

