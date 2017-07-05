Спорт 

Програма Втора професионална лига, сезон 2017/2018 година

Публикувана на: 05.07.2017г. 5 прегледа

I кръг

21 – 24 юли 2017 г.:

Литекс (Ловеч) – Струмска слава 1927 (Радомир)

Локомотив (Горна Оряховица)Поморие (Поморие)

Царско село 2015 (София)Несебър (Несебър)

Созопол (Созопол)Черноморец (Балчик)

Ботев (Гълъбово)Нефтохимик 1962 (Бургас)

Лудогорец 1945 II (Разград)Локомотив 1929 (София)

Ботев (Враца)Марица 1921 (Пловдив)

Оборище (Панагюрище)Монтана 1921 (Монтана)

 

II кръг

29 юли 2017, събота:

Струмска слава 1927 (Радомир)Монтана 1921 (Монтана)

Марица 1921 (Пловдив) – Оборище (Панагюрище)

Локомотив 1929 (София)Ботев (Враца)

Нефтохимик 1962 (Бургас)Лудогорец 1945 II (Разград)

Черноморец (Балчик)Ботев (Гълъбово)

Несебър (Несебър)Созопол (Созопол)

Поморие (Поморие)Царско село 2015 (София)

Литекс (Ловеч)Локомотив (Горна Оряховица)

 

III кръг

5 август 2017, събота:

Локомотив (Горна Оряховица)Струмска слава 1927 (Рад)

Царско село 2015 (София)Литекс (Ловеч)

Созопол (Созопол)Поморие (Поморие)

Ботев (Гълъбово)Несебър (Несебър)

Лудогорец 1945 II (Разград)Черноморец (Балчик)

Ботев (Враца)Нефтохимик 1962 (Бургас)

Оборище (Панагюрище)Локомотив 1929 (София)

Монтана 1921 (Монтана)Марица 1921 (Пловдив)

 

IV кръг

12 август 2017, събота:

Струмска слава 1927 (Радомир)Марица 1921 (Пловдив)

Локомотив 1929 (София)Монтана 1921 (Монтана)

Нефтохимик 1962 (Бургас)Оборище (Панагюрище)

Черноморец (Балчик)Ботев (Враца)

Несебър (Несебър)Лудогорец 1945 II (Разград)

Поморие (Поморие)Ботев (Гълъбово)

Литекс (Ловеч)Созопол (Созопол)

Локомотив (Горна Оряховица)Царско село 2015 (София)

 

V кръг

19 август 2017, събота:

Царско село 2015 (София)Струмска слава 1927 (Рад)

Созопол (Созопол)Локомотив (Горна Оряховица)

Ботев (Гълъбово)Литекс (Ловеч)

Лудогорец 1945 II (Разград)Поморие (Поморие)

Ботев (Враца)Несебър (Несебър)

Оборище (Панагюрище)Черноморец (Балчик)

Монтана 1921 (Монтана)Нефтохимик 1962 (Бургас)

Марица 1921 (Пловдив)Локомотив 1929 (София)

 

VI кръг

26 август 2017, събота:

Струмска слава 1927 (Радомир)Локомотив 1929 (София)

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Марица 1921 (Пловдив)

Черноморец (Балчик)Монтана 1921 (Монтана)

Несебър (Несебър)Оборище (Панагюрище)

Поморие (Поморие)Ботев (Враца)

Литекс (Ловеч)Лудогорец 1945 II (Разград)

Локомотив (Горна Оряховица)Ботев (Гълъбово)

Царско село 2015 (София)Созопол (Созопол)

 

VII кръг

9 септември 2017, събота:

Созопол (Созопол)Струмска слава 1927 (Радомир)

Ботев (Гълъбово)Царско село 2015 (София)

Лудогорец 1945 II (Разград)Локомотив (Горна Оряховица)

Ботев (Враца)Литекс (Ловеч)

Оборище (Панагюрище)Поморие (Поморие)

Монтана 1921 (Монтана)Несебър (Несебър)

Марица 1921 (Пловдив)Черноморец (Балчик)

Локомотив 1929 (София)Нефтохимик 1962 (Бургас)

 

VIII кръг

16 септември 2017, събота:

Струмска слава 1927 (Рад)Нефтохимик 1962 (Бургас)

Черноморец (Балчик)Локомотив 1929 (София)

Несебър (Несебър)Марица 1921 (Пловдив)

Поморие (Поморие)Монтана 1921 (Монтана)

Литекс (Ловеч)Оборище (Панагюрище)

Локомотив (Горна Оряховица)Ботев (Враца)

Царско село 2015 (София)

Созопол (Созопол)Ботев (Гълъбово)

 

IX кръг

23 септември 2017, събота:

Ботев (Гълъбово)Струмска слава 1927 (Радомир)

Лудогорец 1945 II (Разград)Созопол (Созопол)

Ботев (Враца)Царско село 2015 (София)

Оборище (Панагюрище)Локомотив (Горна Оряховица)

Монтана 1921 (Монтана)Литекс (Ловеч)

Марица 1921 (Пловдив)Поморие (Поморие)

Локомотив 1929 (София)Несебър (Несебър)

Нефтохимик 1962 (Бургас)Черноморец (Балчик)

 

X кръг

30 септември 2017, събота:

Струмска слава 1927 (Радомир)Черноморец (Балчик)

Несебър (Несебър)Нефтохимик 1962 (Бургас)

Поморие (Поморие)Локомотив 1929 (София)

Литекс (Ловеч)Марица 1921 (Пловдив)

Локомотив (Горна Оряховица)Монтана 1921 (Монтана)

Царско село 2015 (София)Оборище (Панагюрище)

Созопол (Созопол)Ботев (Враца)

Ботев (Гълъбово)Лудогорец 1945 II (Разград)

 

XI кръг

14 октомври 2017, събота:

Лудогорец 1945 II (Разград)Струмска слава 1927 (Рад)

Ботев (Враца)Ботев (Гълъбово)

Оборище (Панагюрище)Созопол (Созопол)

Монтана 1921 (Монтана)Царско село 2015 (София)

Марица 1921 (Пловдив)Локомотив (Горна Оряховица)

Локомотив 1929 (София)Литекс (Ловеч)

Нефтохимик 1962 (Бургас)Поморие (Поморие)

Черноморец (Балчик)Несебър (Несебър)

 

XII кръг

21 октомври 2017, събота:

Струмска слава 1927 (Радомир)Несебър (Несебър)

Поморие (Поморие)Черноморец (Балчик)

Литекс (Ловеч)Нефтохимик 1962 (Бургас)

Локомотив (Горна Оряховица)Локомотив 1929 (София)

Царско село 2015 (София)Марица 1921 (Пловдив)

Созопол (Созопол)Монтана 1921 (Монтана)

Ботев (Гълъбово)Оборище (Панагюрище)

Лудогорец 1945 II (Разград)Ботев (Враца)

 

XIII кръг

28 октомври 2017, събота:

Ботев (Враца)Струмска слава 1927 (Радомир)

Оборище (Панагюрище)Лудогорец 1945 II (Разград)

Монтана 1921 (Монтана)Ботев (Гълъбово)

Марица 1921 (Пловдив)Созопол (Созопол)

Локомотив 1929 (София)Царско село 2015 (София)

Нефтохимик 1962 (Бургас)Локомотив (Горна Оряховица)

Черноморец (Балчик)Литекс (Ловеч)

Несебър (Несебър)Поморие (Поморие)

 

XIV кръг

4 ноември 2017, събота:

Струмска слава 1927 (Радомир)Поморие (Поморие)

Литекс (Ловеч)Несебър (Несебър)

Локомотив (Горна Оряховица)Черноморец (Балчик)

Царско село 2015 (София)

Созопол (Созопол)Локомотив 1929 (София)

Ботев (Гълъбово)Марица 1921 (Пловдив)

Лудогорец 1945 II (Разград)Монтана 1921 (Монтана)

Ботев (Враца)Оборище (Панагюрище)

 

XV кръг

18 ноември 2017, събота:

Оборище (Панагюрище)Струмска слава 1927 (Радомир)

Монтана 1921 (Монтана)Ботев (Враца)

Марица 1921 (Пловдив)Лудогорец 1945 II (Разград)

Локомотив 1929 (София)Ботев (Гълъбово)

Нефтохимик 1962 (Бургас)Созопол (Созопол)

Черноморец (Балчик)Царско село 2015 (София)

Несебър (Несебър)Локомотив (Горна Оряховица)

Поморие (Поморие)Литекс (Ловеч)

 

XVI кръг

25 ноември 2017, събота:

Струмска слава 1927 (Радомир)Литекс (Ловеч)

Поморие (Поморие)Локомотив (Горна Оряховица)

Несебър (Несебър)Царско село 2015 (София)

Черноморец (Балчик)Созопол (Созопол)

Нефтохимик 1962 (Бургас)Ботев (Гълъбово)

Локомотив 1929 (София)Лудогорец 1945 II (Разград)

Марица 1921 (Пловдив)Ботев (Враца)

Монтана 1921 (Монтана)Оборище (Панагюрище)

 

XVII кръг

2 декември 2017, събота:

Монтана 1921 (Монтана)Струмска слава 1927 (Радомир)

Оборище (Панагюрище)Марица 1921 (Пловдив)

Ботев (Враца)Локомотив 1929 (София)

Лудогорец 1945 II (Разград)Нефтохимик 1962 (Бургас)

Ботев (Гълъбово)Черноморец (Балчик)

Созопол (Созопол)Несебър (Несебър)

Царско село 2015 (София)Поморие (Поморие)

Локомотив (Горна Оряховица)Литекс (Ловеч)

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