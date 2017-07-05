Програма Втора професионална лига, сезон 2017/2018 година
I кръг
21 – 24 юли 2017 г.:
Литекс (Ловеч) – Струмска слава 1927 (Радомир)
Локомотив (Горна Оряховица) – Поморие (Поморие)
Царско село 2015 (София) – Несебър (Несебър)
Созопол (Созопол) – Черноморец (Балчик)
Ботев (Гълъбово) – Нефтохимик 1962 (Бургас)
Лудогорец 1945 II (Разград) – Локомотив 1929 (София)
Ботев (Враца) – Марица 1921 (Пловдив)
Оборище (Панагюрище) – Монтана 1921 (Монтана)
II кръг
29 юли 2017, събота:
Струмска слава 1927 (Радомир) – Монтана 1921 (Монтана)
Марица 1921 (Пловдив) – Оборище (Панагюрище)
Локомотив 1929 (София) – Ботев (Враца)
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Лудогорец 1945 II (Разград)
Черноморец (Балчик) – Ботев (Гълъбово)
Несебър (Несебър) – Созопол (Созопол)
Поморие (Поморие) – Царско село 2015 (София)
Литекс (Ловеч) – Локомотив (Горна Оряховица)
III кръг
5 август 2017, събота:
Локомотив (Горна Оряховица) – Струмска слава 1927 (Рад)
Царско село 2015 (София) – Литекс (Ловеч)
Созопол (Созопол) – Поморие (Поморие)
Ботев (Гълъбово) – Несебър (Несебър)
Лудогорец 1945 II (Разград) – Черноморец (Балчик)
Ботев (Враца) – Нефтохимик 1962 (Бургас)
Оборище (Панагюрище) – Локомотив 1929 (София)
Монтана 1921 (Монтана) – Марица 1921 (Пловдив)
IV кръг
12 август 2017, събота:
Струмска слава 1927 (Радомир) – Марица 1921 (Пловдив)
Локомотив 1929 (София) – Монтана 1921 (Монтана)
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Оборище (Панагюрище)
Черноморец (Балчик) – Ботев (Враца)
Несебър (Несебър) – Лудогорец 1945 II (Разград)
Поморие (Поморие) – Ботев (Гълъбово)
Литекс (Ловеч) – Созопол (Созопол)
Локомотив (Горна Оряховица) – Царско село 2015 (София)
V кръг
19 август 2017, събота:
Царско село 2015 (София) – Струмска слава 1927 (Рад)
Созопол (Созопол) – Локомотив (Горна Оряховица)
Ботев (Гълъбово) – Литекс (Ловеч)
Лудогорец 1945 II (Разград) – Поморие (Поморие)
Ботев (Враца) – Несебър (Несебър)
Оборище (Панагюрище) – Черноморец (Балчик)
Монтана 1921 (Монтана) – Нефтохимик 1962 (Бургас)
Марица 1921 (Пловдив) – Локомотив 1929 (София)
VI кръг
26 август 2017, събота:
Струмска слава 1927 (Радомир) – Локомотив 1929 (София)
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Марица 1921 (Пловдив)
Черноморец (Балчик) – Монтана 1921 (Монтана)
Несебър (Несебър) – Оборище (Панагюрище)
Поморие (Поморие) – Ботев (Враца)
Литекс (Ловеч) – Лудогорец 1945 II (Разград)
Локомотив (Горна Оряховица) – Ботев (Гълъбово)
Царско село 2015 (София) – Созопол (Созопол)
VII кръг
9 септември 2017, събота:
Созопол (Созопол) – Струмска слава 1927 (Радомир)
Ботев (Гълъбово) – Царско село 2015 (София)
Лудогорец 1945 II (Разград) – Локомотив (Горна Оряховица)
Ботев (Враца) – Литекс (Ловеч)
Оборище (Панагюрище) – Поморие (Поморие)
Монтана 1921 (Монтана) – Несебър (Несебър)
Марица 1921 (Пловдив) – Черноморец (Балчик)
Локомотив 1929 (София) – Нефтохимик 1962 (Бургас)
VIII кръг
16 септември 2017, събота:
Струмска слава 1927 (Рад) – Нефтохимик 1962 (Бургас)
Черноморец (Балчик) – Локомотив 1929 (София)
Несебър (Несебър) – Марица 1921 (Пловдив)
Поморие (Поморие) – Монтана 1921 (Монтана)
Литекс (Ловеч) – Оборище (Панагюрище)
Локомотив (Горна Оряховица) – Ботев (Враца)
Созопол (Созопол) – Ботев (Гълъбово)
IX кръг
23 септември 2017, събота:
Ботев (Гълъбово) – Струмска слава 1927 (Радомир)
Лудогорец 1945 II (Разград) – Созопол (Созопол)
Ботев (Враца) – Царско село 2015 (София)
Оборище (Панагюрище) – Локомотив (Горна Оряховица)
Монтана 1921 (Монтана) – Литекс (Ловеч)
Марица 1921 (Пловдив) – Поморие (Поморие)
Локомотив 1929 (София) – Несебър (Несебър)
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Черноморец (Балчик)
X кръг
30 септември 2017, събота:
Струмска слава 1927 (Радомир) – Черноморец (Балчик)
Несебър (Несебър) – Нефтохимик 1962 (Бургас)
Поморие (Поморие) – Локомотив 1929 (София)
Литекс (Ловеч) – Марица 1921 (Пловдив)
Локомотив (Горна Оряховица) – Монтана 1921 (Монтана)
Царско село 2015 (София) – Оборище (Панагюрище)
Созопол (Созопол) – Ботев (Враца)
Ботев (Гълъбово) – Лудогорец 1945 II (Разград)
XI кръг
14 октомври 2017, събота:
Лудогорец 1945 II (Разград) – Струмска слава 1927 (Рад)
Ботев (Враца) – Ботев (Гълъбово)
Оборище (Панагюрище) – Созопол (Созопол)
Монтана 1921 (Монтана) – Царско село 2015 (София)
Марица 1921 (Пловдив) – Локомотив (Горна Оряховица)
Локомотив 1929 (София) – Литекс (Ловеч)
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Поморие (Поморие)
Черноморец (Балчик) – Несебър (Несебър)
XII кръг
21 октомври 2017, събота:
Струмска слава 1927 (Радомир) – Несебър (Несебър)
Поморие (Поморие) – Черноморец (Балчик)
Литекс (Ловеч) – Нефтохимик 1962 (Бургас)
Локомотив (Горна Оряховица) – Локомотив 1929 (София)
Царско село 2015 (София) – Марица 1921 (Пловдив)
Созопол (Созопол) – Монтана 1921 (Монтана)
Ботев (Гълъбово) – Оборище (Панагюрище)
Лудогорец 1945 II (Разград) – Ботев (Враца)
XIII кръг
28 октомври 2017, събота:
Ботев (Враца) – Струмска слава 1927 (Радомир)
Оборище (Панагюрище) – Лудогорец 1945 II (Разград)
Монтана 1921 (Монтана) – Ботев (Гълъбово)
Марица 1921 (Пловдив) – Созопол (Созопол)
Локомотив 1929 (София) – Царско село 2015 (София)
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Локомотив (Горна Оряховица)
Черноморец (Балчик) – Литекс (Ловеч)
Несебър (Несебър) – Поморие (Поморие)
XIV кръг
4 ноември 2017, събота:
Струмска слава 1927 (Радомир) – Поморие (Поморие)
Литекс (Ловеч) – Несебър (Несебър)
Локомотив (Горна Оряховица) – Черноморец (Балчик)
Созопол (Созопол) – Локомотив 1929 (София)
Ботев (Гълъбово) – Марица 1921 (Пловдив)
Лудогорец 1945 II (Разград) – Монтана 1921 (Монтана)
Ботев (Враца) – Оборище (Панагюрище)
XV кръг
18 ноември 2017, събота:
Оборище (Панагюрище) – Струмска слава 1927 (Радомир)
Монтана 1921 (Монтана) – Ботев (Враца)
Марица 1921 (Пловдив) – Лудогорец 1945 II (Разград)
Локомотив 1929 (София) – Ботев (Гълъбово)
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Созопол (Созопол)
Черноморец (Балчик) – Царско село 2015 (София)
Несебър (Несебър) – Локомотив (Горна Оряховица)
Поморие (Поморие) – Литекс (Ловеч)
XVI кръг
25 ноември 2017, събота:
Струмска слава 1927 (Радомир) – Литекс (Ловеч)
Поморие (Поморие) – Локомотив (Горна Оряховица)
Несебър (Несебър) – Царско село 2015 (София)
Черноморец (Балчик) – Созопол (Созопол)
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Ботев (Гълъбово)
Локомотив 1929 (София) – Лудогорец 1945 II (Разград)
Марица 1921 (Пловдив) – Ботев (Враца)
Монтана 1921 (Монтана) – Оборище (Панагюрище)
XVII кръг
2 декември 2017, събота:
Монтана 1921 (Монтана) – Струмска слава 1927 (Радомир)
Оборище (Панагюрище) – Марица 1921 (Пловдив)
Ботев (Враца) – Локомотив 1929 (София)
Лудогорец 1945 II (Разград) – Нефтохимик 1962 (Бургас)
Ботев (Гълъбово) – Черноморец (Балчик)
Созопол (Созопол) – Несебър (Несебър)
Царско село 2015 (София) – Поморие (Поморие)