11-годишната Василена Василева спечели втора награда в музикален конкурс

Публикувана на: 05.07.2017г. 4 прегледа

11-ГОДИШНАТА ВАСИЛЕНА ВАСИЛЕВА ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СПЕЧЕЛИ ВТОРА НАГРАДА в популярния национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Сезони“, който се провежда в Бургас. Малката възпитаничка на студио „Румина“ се е представила с песните „Монолог на извънземното“ от репертоара на Маргарита Хранова и „Обернитесь“ на Григорий Лепс.

Василена пее в студио „Румина“ от 6-годишна под ръководството на вокалния педагог Мирела Величкова.

В същата възрастова група с песните „Клоунът“ и The show must go on успешно участва и 10-годишният Стефчо Иванов, също възпитаник на студио „Румина“, макар и останал извън призовата тройка.

Само преди седмица Василена Василева спечели за поредна година първа награда на Биеналето на детската рисунка в гр. Тръстеник. Талантливото момиче участва със своя рисунка и в артфеста „Сезони“ в Бургас.