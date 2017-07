Публикувана на: 07.07.2017г. 10 прегледа

Фестивалът „А to JazZ“ посреща едни от най-добрите световни и български джазмени. Седмото издание на музикалното събитие ще се състои на 7,8 и 9 юли в Южен парк 2, съобщават организаторите.

Фестивалната програма ще бъде открита в 18.00 ч. днес с дебюта на Биг Бенда към Катедра „Поп и джаз изкуство“ на Националната музикална академия под ръководството на един водещите джаз изпълнители в България – Михаил Йосифов. Веднага след тях, в 19.00 ч., на сцената ще се качи испанският оркестър „Mastretta“, а в 20.00 ч. – програмата продължава с изпълнение на най-красивите ромски песни с джаз аранжименти. Вечерта ще завърши с хедлайнерите „Dirty Loops“, които ще се появят в 21.00 ч.

Втората фестивална вечер ще запознае публиката с младата фънк и фюжън група от Австрия „FunkXpress“, която ще направи своя дебют на сцената на „A to JazZ“ в 18.00 часа. Фънк вълната ще бъде поета от Ангел Ковачев, който ще представи заедно с бандата си своята авторска музика. След това „Jazzanitza“ ще представят комбинация от съвременен джаз и българска народна музика, а в 21.00 ч. ще излязат хедлайнерите с пет награди „Грами“ – „Robert Glasper Experiment“.

Третият последен ден от „A to JazZ“ ще започне с модерен джаз на високо европейско ниво в изпълнение на формацията Uvira/Bruno/Hafizi. В 19.00 часа свежото попълнение на българската сцена Dorothy Takev ще поднесе палитра от музикални стилове, последвана от словашкия квартет на Lukas Oravec. Финалът ще бъде поставен една от най-значимите фигури на световната джаз сцена – Christian McBride, който ще представи своя нов проект „New Jawn“.

Във фестивалната програма са включени още детската образователна програма „A to JazZ KIDS“, посветена на най-малките почитатели на музиката в събота и неделя от 10.30 ч. В рамките на фестивалната зона ще има още арт-базар и разнообразие от напитки и храни.

Фестивалът се организира с подкрепата на фондация „Америка за България“, Министерство на културата, посолствата на Испания и Словакия и е част от Календара на културните събития на Столична община.

Източник: БТА