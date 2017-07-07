7 ЮЛИ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 07.07.2017г. 121 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-62

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-62

ПРОДАВА къща в с. Церова кория, по договаряне, 06126/25 68. 21-19

ПРОДАВАМ къща с дворно място и стопански постройки, с. Балван, 0878 187 175. 15-15

ПРОДАВА жилищни парцели, гр. Дебелец, www.tarnovski-imoti.com.

ПРОДАВА промишлени парцели, www.tarnovski-imoti.com.

АПАРТАМЕНТ, саниран, Нова болница, 0888 976 704, 0888 835 134. 16-5

ЛУКСОЗНА къща, 300 кв. м, басейн, с. Беляковец, 0885, 537 771. 11-5

АПАРТАМЕНТ, центъра, 100 кв. м, 40 000 Е, 0883 587 333. 4-4

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-64

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-62

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271.

ЛОВНО оръжие ТОЗ-34-ЕР, калибър 12, надцевка, мн. добро състояние, наследство, 0887 300 305 или 0888 494 940 – вечер. 6-6

КАНТАР – паланца, 0876 995 905.

МЕТАЛНА пръскачка, 0876 995 905.

ЗАПАЗЕНА магарешка каруца, 0876 995 905.

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ

ВТОРА употреба спалня с матрак, секция и диван, 350 лв., 0888 425 592. 3-3

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ 7 кози и пръч, 0887 438 719. 5-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 10 000 лв., 0895 026 769. 100-37

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи и апартаменти за нощувка в гр. Севлиево, 0887 618 848. 40-22

ОБЗАВЕДЕНА квартира за момичета, център, 0889 019 353. 11-11

ТЪРСЯ съквартирантка/ки, до пазара, 0894 877 034. 10-7

ОБЗАВЕДЕНА боксониера в центъра, за 1 човек, 0878 863 362. 11-6

ТЪРСЯ от собственик двустаен/тристаен до 300 лв., „Акация” или център, 0876 418 045. 5-4

МОМИЧЕТА, до Езикова гимназия, 0889 681 042. 10-4

МОМЧЕТА, до Езикова гимназия, 0887 818 375. 10-4

БОКСОНИЕРА за жена, 0877 760 774. 11-3

ТРИСТАЕН, обзаведен, 350 лв., 0877 099 858. 11-3

ДАВА боксониера, „Триъгълника”, обзаведена, 1 м. депозит, наем 280 лв. Информация от 15.00 до 19.00 часа, 0895 119 081. 11-3

САМОСТОЯТЕЛНА стая за две студентки, ул. „Теодосий Търновски” N 27, 0888 769 829. 3-3

КВАРТИРА, до първа гимназия или кв. „Света гора”, 0885 558 644. 2-2

ТРИСТАЕН, спортна зала, двустаен, ш. център, 0888 494 122.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ магазин, идеален център в Полски Тръмбеш, 0887 726 655. 21-2

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ДАВАМ подземен гараж под наем на ул. „Полтава” N 7, 0884 110 508.

ТРАНСПОРТ

ХЛАДИЛЕН, 2,6 т, отделен фургон, 0888 262 307. 21-4

3,5 Т БУС, голям, двойна гума, 0888 262 307. 16-4

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-127

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-127

ВиК, 0886 368 900. 42-9

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, изгодно, 0899 819 431. 21-5

РЕМОНТ и поправка на покриви, хидроизолация, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-4

ПЛОЧНИЦИ, каменни зидарии, 0885 810 635. 16-4

ЗДРАВЕ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски”, N 37. Телефон за контакти: 0886 464 908. 11-4

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ приема – подометрия, походка, индивидуални стелки, протези и ортези (по договор АХУ), записване: 0618/2 00 92; 0988 981 526.2-1

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-15

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg 120-62

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-26

ДРУГИ

ЯСНОВИДКА, гледам на кафе и карти Таро, лея куршум, събирам разделени двойки, правя бяла магия за любов, 100% гаранция, 0899 329 375. 6-6

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Високо възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате. Задължителен опит по специалността обезкоствач – 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com. Месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 63-40

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 42-19

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли с категория С + Е, 2000 лв. заплата, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-16

СКЛАД за дрехи втора употреба търси мъже и жени от 18 до 40 години, 0876 306 023. 21-15

ФИРМА „Импайър секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 25-15

ХОТЕЛ „Росица” търси камериерка, 0888 796 950, 0878 205 598. 21-15

САЛОН търси козметичка до 29 години, 0887 377 911. 11-11

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-12

ВОДЕЩА фирма в сектор „Зърнопроизводство” в Ловешка област търси фадромист и водач на челен товарач, с много добро заплащане. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-12

ФИРМА търси шофьор за разнос на плодове и зеленчуци, 0888 419 661. 10-10

ФИРМА търси да назначи хигиенистка, 0897 883 943. 10-10

ФИРМА търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-10

ФИРМА търси да назначи заварчик-монтажник, 0897 883 943. 10-10

ФИРМА в Ловешка област търси главен счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”, тел. за връзка: 0879 801 118. Е-mail:j.machuganova@gmail.com. 10-8

ТЪРСЯ водопроводчик срещу добро заплащане, 0898 930 828. 11-9

„АЛАДИН ФУУДС” търси за обект в Горна Оряховица касиер, осигурена квартира, 0877 588 357. 11-8

ЦЕХ за прахово боядисване търси работници. РЗ 700 лв. 0887 904 109. 6-6

ДИНАМИЧНО развиваща се фирма търси работници за своето производство в с. Първомайци. Предлага добро възнаграждение и коректно отношение. Телефон за контакт 0899 901 909. 10-6

НАЕМА жени за сортиране на яйца, 0887 761 706. 6-6

НАЕМА шофьор на бус за разносна търговия, 0887 761 706. 6-6

ХОТЕЛ „Белведере 3*” – Приморско, търси да наеме камериерки, започване веднага, тел. 0879 015 254, осигурена квартира, храна, договор, сигурно заплащане. 10-6

ТЪРСИ контрольор в „Зони за платено паркиране” към „Организация на движението паркинги и гаражи” ЕООД, гр. В. Търново, 0885 781 929. 11-5

ТЪРСИ охранител за автопатрул, 0888 432 252. 5-5

ФИРМА търси шофьор на тир за вътрешен превоз, 0888 535 882. 11-5

ФИРМА „Данипласт” търси да назначи работници на изделия от пластмаса. За информация 062/63 68 97. 16-5

КАФЕ „Роза” търси помощник-готвач, 0885 028 009. 5-4

„ЕКОПЛОД ОРГАНИК” ЕООД търси шофьор и общи работници – мъже и жени, за производството, 062/62 25 80. 19-3

ТЪРСЯ детегледачка за болно дете, 0886 985 764. 7-2

ФИРМА набира жени за сортиране на плодове и зеленчуци за Германия, заплата 1200 Е, 0896 287 311. 10-2

ФИРМА търси да назначи готвач и работник кухня на постоянен трудов договор, 0899 171 012. 11-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ИНТЕЛИГЕНТЕН, 55 години, търси дискретна връзка със свободна сексапилна до 50 г., 160/50, 0878 926 602. 21-10