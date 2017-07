Публикувана на: 11.07.2017г. 10 прегледа

Фестивалът „Hills of Rock“ ще се състои и през 2018 г., съобщават организаторите дни след като приключи първото му издание в Пловдив.

„Ако преди месец имахме някакви съмнения за отделни детайли по концепцията и планирането, то сега почти всичко е ясно. Това е мястото, а остава да уцелим и времето. Планираме изданието през 2018 да се проведе в периода май-септември, но реално ще зависи и от турнетата на групите, които сме си набелязали“, е заявил Иван Несторов, организатор на „Hills of Rock“.

За момента имената, с които се преговаря, се пазят в тайна, но се подготвя пускането на серия ултра-промо билети на цена от 60 лева и ще важат за всички дни на второто издание. Продажбата им започва от понеделник 10 юли т.г. При обявяването на точните дати на фестивала, всеки от закупилите такъв билет ще има 10 дни да реши дали да го запази или да го върне и да получи парите си обратно.

Фестивалът „Hills of Rock“ ще се състои ежегодно и е част от програмата на Пловдив-Европейска столица на културата 2019.

Източник: БТА