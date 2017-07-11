11 ЮЛИ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 11.07.2017г. 151 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-64

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-64

ПРОДАВА къща в с. Церова кория, по договаряне, 06126/25 68. 21-21

АПАРТАМЕНТ, саниран, Нова болница, 0888 976 704, 0888 835 134. 16-7

ЛУКСОЗНА къща, 300 кв. м, басейн, с. Беляковец, 0885, 537 771. 11-7

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент в кв. „Чолаковци”, цена 24 000 Е, 0876 356 128. 6-2

ДВОРНО място 90 кв. м с къща в кв. „Асенов”, в подножието на Царевец, 0887 043 251. 5-2

АПАРТАМЕНТ с гараж, без посредник, ул. „Полтава”, ет. 3, тухлен, тристаен, изложение – изток – юг – север. Цена 45 000 евро, 0889 438 568, след 18 часа. 5-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-66

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-64

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271.

ПЧЕЛНИ отводки, многокорпусна рамка, четири рамки, 0886 646 911. 4-2

ПЧЕЛНИ кошери, 0988 434 119. 11-2

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ 7 кози и пръч, 0887 438 719. 5-4

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 10 000 лв., 0895 026 769. 100-39

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-4

ПРОДАВА СТОКИ, МАШИНИ

ГАЗОВА отоплителна печка (спешно), 0877 463 396. 3-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи и апартаменти за нощувка в гр. Севлиево, 0887 618 848. 40-24

ТЪРСЯ съквартирантка/ки, до пазара, 0894 877 034. 10-9

ОБЗАВЕДЕНА боксониера в центъра, за 1 човек, 0878 863 362. 11-8

МОМИЧЕТА, до Езикова гимназия, 0889 681 042. 10-6

МОМЧЕТА, до Езикова гимназия, 0887 818 375. 10-6

БОКСОНИЕРА за жена, 0877 760 774. 11-5

ТРИСТАЕН, обзаведен, 350 лв., 0877 099 858. 11-5

ДАВА боксониера, „Триъгълника”, обзаведена, 1 м. депозит, наем 280 лв. Информация от 15.00 до 19.00 часа, 0895 119 081. 11-5

ДВЕ спални и кухня, обзаведен, кв. „Бузлуджа”, 280 лв., 0887 034 332. 10-2

ДАВАМ гарсониера под наем – 220 лв., ул. „Велики Преслав”, 0887 584 876. 5-2

ГАРСОНИЕРА в кв. „Акация”, 0899 541 133.

ТРИСТАЕН, срещу съда, 0885 267 892. 3-1

ДАВАМ под наем частично обзаведен апартамент в кв. „Бузлуджа”, в близост до „Лидл”, 0877 046 239. 3-1

ДВУСТАЕН, южен – 240 лв., Нова болница, 0888 687 126. 2-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ магазин, идеален център в Полски Тръмбеш, 0887 726 655. 21-4

ПОД НАЕМ ДРУГИ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

ХЛАДИЛЕН, 2,6 т, отделен фургон, 0888 262 307. 21-6

3,5 Т БУС, голям, двойна гума, 0888 262 307. 16-6

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-129

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-129

ВиК, 0886 368 900. 42-11

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, изгодно, 0899 819 431. 21-7

РЕМОНТ и поправка на покриви, хидроизолация, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-6

ПЛОЧНИЦИ, каменни зидарии, 0885 810 635. 16-6

АВТОВИШКА под наем – 22 метра, 0887 253 244. 21-2

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, ламинат, 0899 800 878. 21-1

ЗДРАВЕ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски”, N 37. Телефон за контакти: 0886 464 908. 11-6

ПРАВЯ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 5-2

ПСИХОЛОГ, 0886 281 660, 0886 368 943. 3-1

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-17

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg 120-64

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-28

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Високо възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате. Задължителен опит по специалността обезкоствач – 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com. Месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 63-42

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 42-21

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли с категория С + Е, 2000 лв. заплата, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-18

СКЛАД за дрехи втора употреба търси мъже и жени от 18 до 40 години, 0876 306 023. 21-17

ФИРМА „Импайър секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 25-17

ХОТЕЛ „Росица” търси камериерка, 0888 796 950, 0878 205 598. 21-17

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-14

ВОДЕЩА фирма в сектор „Зърнопроизводство” в Ловешка област търси фадромист и водач на челен товарач, с много добро заплащане. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-14

ФИРМА в Ловешка област търси главен счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”, тел. за връзка: 0879 801 118. Е-mail:j.machuganova@gmail.com. 10-10

ТЪРСЯ водопроводчик срещу добро заплащане, 0898 930 828. 11-11

„АЛАДИН ФУУДС” търси за обект в Горна Оряховица касиер, осигурена квартира, 0877 588 357. 11-10

ДИНАМИЧНО развиваща се фирма търси работници за своето производство в с. Първомайци. Предлага добро възнаграждение и коректно отношение. Телефон за контакт 0899 901 909. 10-8

ХОТЕЛ „Белведере 3*” – Приморско, търси да наеме камериерки, започване веднага, тел. 0879 015 254, осигурена квартира, храна, договор, сигурно заплащане. 10-8

ТЪРСИ контрольор в „Зони за платено паркиране” към „Организация на движението паркинги и гаражи” ЕООД, гр. В. Търново, 0885 781 929. 11-6

ФИРМА търси шофьор на тир за вътрешен превоз, 0888 535 882. 11-7

ФИРМА „Данипласт” търси да назначи работници на изделия от пластмаса. За информация 062/63 68 97. 16-7

„ЕКОПЛОД ОРГАНИК” ЕООД търси шофьор и общи работници – мъже и жени, за производството, 062/62 25 80. 19-5

ТЪРСЯ детегледачка за болно дете, 0886 985 764. 7-4

ФИРМА набира жени за сортиране на плодове и зеленчуци за Германия, заплата 1200 Е, 0896 287 311. 10-4

ФИРМА търси да назначи готвач и работник кухня на постоянен трудов договор, 0899 171 012. 11-3

СТРОИТЕЛНА фирма търси зидаро-кофражисти, 0889 439230. 21-2

ТЪРСИМ да наемем готвачи за гр. Елена и В. Търново, 0878 963 031. 5-2

ФИРМА „Хилцингер” търси стругар, фрезист, пресьор и оператори производство, 0878 252 476. 21-1

СКЛАД за дрехи във Велико Търново набира работници (мъже и жени), 0888 885 126. 21-1

ФИРМА „Несто” ЕООД обявява вакантни работни места за специалисти, механици и електрончици по ремонт и монтаж на машини за хранително-вкусовата промишленост. Заплащане според познанията и уменията на кандидата, без ограничение на прага на трудовото възнаграждение. Владеенето на чужд език е предимство. Контакти за кандидатставане: office@nesto.bg.

ФИРМА „Политрейд кънстръкшън” ЕООД, набира строителни работници за следните позиции: технически ръководител; ВиК специалисти; кофражисти; арматуристи; зидари; общи работници. Документи ще се събират на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” 5, завод „Лактима”. Телефон за връзка 062/65 01 47.

ЗАПОЗНАНСТВА

ИНТЕЛИГЕНТЕН, 55 години, търси дискретна връзка със свободна сексапилна до 50 г., 160/50, 0878 926 602. 21-12