Къде ще спира токът на 14 юли, петък

Публикувана на: 13.07.2017г. 197 прегледа

В периода 14.07.2017 – 15.07.2017 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. „Любен Каравелов“, ул. „Камен Зидаров“ № 5, 6, 7, 8; ул. „Сергей Румянцев“ № 2, 12, 15; ул. „Моско Москов“ № 1, ул. „Иван Н. Момчилов“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Поп Харитон“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Седми юли“, ул. „Страцин“ № 8 А, Б; 9 , 11 А, Б; ул. „Ю. А. Гагарин“, ул. Марно поле“.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61