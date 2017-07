Мозъкът на пчелите ще допринесе за разработване на по-евтини камери

Публикувана на: 13.07.2017г. 20 прегледа

Учени от Кралския технологичен институт в Мелбърн, Австралия, откриха механизъм, чрез който пчелите разпознават цветове в различни часове на денонощието, съобщи Лента. По мнението на учените, откритието може да допринесе за разработване на камери с повишена точност на цветопредаването.

За способността правилно да се възприема един и същ цвят при различно осветяване отговарят специализирани неврони в мозъка. При цифровите камери балансът на белия цвят дава възможност да се коригира цветът на изображение на обекта, правейки го такъв, какъвто го вижда човек.

Известно е, че освен двете основни очи, пчелите притежават три допълнителни фасетъчни очи, разположени в горната част на главите им. Учените установиха, че фасетъчните очи имат два рецептора, свързани с възприемането на цвета на обкръжаващата среда. Получаваната от тези очи сензорна информация достига до зона в мозъка, до която стигат също сигнали от основните органи на зрението.

Обработването на сигналите от централната нервна система позволява на пчелата да разпознае едни и същи цветове денем и нощем. Подобен принцип на действие може да намери приложение при производството на цифрови камери, което ще ги направи по-евтини.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Източник: БТА