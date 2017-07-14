14 ЮЛИ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 14.07.2017г. 25 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-67

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-67

АПАРТАМЕНТ, саниран, Нова болница, 0888 976 704, 0888 835 134. 16-10

ЛУКСОЗНА къща, 300 кв. м, басейн, с. Беляковец, 0885, 537 771. 11-10

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент в кв. „Чолаковци”, цена 24 000 Е, 0876 356 128. 6-5

ДВОРНО място 90 кв. м с къща в кв. „Асенов”, в подножието на Царевец, 0887 043 251. 5-5

АПАРТАМЕНТ с гараж, без посредник, ул. „Полтава”, ет. 3, тухлен, тристаен, изложение – изток – юг – север. Цена 45 000 евро, 0889 438 568, след 18 часа. 5-4

ДВУСТАЕН апартамент, ново строителство, напълно обзаведен, в перфектно състояние, 0887 555 844. 5-3

КЪЩА на два етажа с двор 1,5 дка и стопанска сграда в с. Леденик, 48 000 лв., 0887 882 373. 5-2

ДВОРНО място в регулация, с. Беляковец, 0889 650 597, 0884 342 324. 3-2

НИВА 3 дка, с. Арбанаси, местност Арбанашко бърдо, имот 32026, 062/63 84 06, 0888 133 695.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФИАТ ПУНТО 1,1 хечбек, зелен металик 136 х. км, 1995 г., цена 1000 лв., 0893 387 633. 5-3

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-69

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-67

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271.

ПЧЕЛНИ кошери, 0988 434 119. 11-5

ПРОДАВАМ на едро и на дребно перални, хладилници, печки, велосипеди, 0877 132 329. 11-3

ПРОДАВАМ кайсии за ракия, 0882 520 657. 7-2

МОНОФАЗНА заводска ярмомелка, 200 лв., 0887 882 373. 5-2

СТАР кантар – паланца, 0876 995 905.

МЕТАЛНА пръскачка, 0876 995 905.

ЗАПАЗЕНА магарешка каруца, 0876 995 905.

ИСПАНСКИ плочки и гранитогрес. Гарантирано най-ниски цени, бул. „България” 41, 0879 143 720. 21-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПЧЕЛИ, 0885 734 304. 6-3

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 10 000 лв., 0895 026 769. 100-42

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-7

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи и апартаменти за нощувка в гр. Севлиево, 0887 618 848. 40-26

ОБЗАВЕДЕНА боксониера в центъра, за 1 човек, 0878 863 362. 11-11

МОМИЧЕТА, до Езикова гимназия, 0889 681 042. 10-9

МОМЧЕТА, до Езикова гимназия, 0887 818 375. 10-9

БОКСОНИЕРА за жена, 0877 760 774. 11-8

ТРИСТАЕН, обзаведен, 350 лв., 0877 099 858. 11-8

ДАВА боксониера, „Триъгълника”, обзаведена, 1 м. депозит, наем 280 лв. Информация от 15.00 до 19.00 часа, 0895 119 081. 11-8

ДВЕ спални и кухня, обзаведен, кв. „Бузлуджа”, 280 лв., 0887 034 332. 10-5

ДАВАМ гарсониера под наем – 220 лв., ул. „Велики Преслав”, 0887 584 876. 5-5

СТАЯ под наем за момичета, 062/63 05 98. 6-3

БОКСОНИЕРА, двустаен, 0897 431 676. 2-1

КВАРТИРИ, Поморие, 0888 527 560. 10-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ магазин, идеален център в Полски Тръмбеш, 0887 726 655. 21-7

МАГАЗИН/офис, след основен ремонт, „Георги Измирлиев” 13 (над „Била”), 250 лв., 0886 001 118. 7-2

ПОД НАЕМ ДРУГИ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

ХЛАДИЛЕН, 2,6 т, отделен фургон, 0888 262 307. 21-8

3,5 Т БУС, голям, двойна гума, 0888 262 307. 16-9

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-132

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-132

ВиК, 0886 368 900. 42-13

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, изгодно, 0899 819 431. 21-10

РЕМОНТ и поправка на покриви, хидроизолация, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-9

ПЛОЧНИЦИ, каменни зидарии, 0885 810 635. 16-9

АВТОВИШКА под наем – 22 метра, 0887 253 244. 21-5

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, ламинат, 0899 800 878. 21-4

МАЗИЛКИ, качествено подмазване на прозорци, 0877 998 320. 5-3

ЗДРАВЕ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски”, N 37. Телефон за контакти: 0886 464 908. 11-9

ПРАВЯ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 5-5

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж месечно, събота, в ДКЦ, гр. В. Търново, записване 0879 002 239. 2-1

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ приема – подометрия, походка, индивидуални стелки, протези и ортези (по договор АХУ), записване: 0618/2 00 92; 0988 981 526. 2-1

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-20

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-67

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-31

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Високо възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате. Задължителен опит по специалността обезкоствач – 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com. Месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 63-45

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 42-24

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли с категория С + Е, 2000 лв. заплата, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-21

СКЛАД за дрехи втора употреба търси мъже и жени от 18 до 40 години, 0876 306 023. 21-20

ФИРМА „Импайър секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 25-20

ХОТЕЛ „Росица” търси камериерка, 0888 796 950, 0878 205 598. 21-20

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-17

ВОДЕЩА фирма в сектор „Зърнопроизводство” в Ловешка област търси фадромист и водач на челен товарач, с много добро заплащане. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-17

ТЪРСИ контрольор в „Зони за платено паркиране” към „Организация на движението паркинги и гаражи” ЕООД, гр. В. Търново, 0885 781 929. 11-9

ФИРМА търси шофьор на тир за вътрешен превоз, 0888 535 882. 11-10

ФИРМА „Данипласт” търси да назначи работници на изделия от пластмаса. За информация 062/63 68 97. 16-10

„ЕКОПЛОД ОРГАНИК” ЕООД търси шофьор и общи работници – мъже и жени, за производството, 062/62 25 80. 19-8

ТЪРСЯ детегледачка за болно дете, 0886 985 764. 7-7

ФИРМА набира жени за сортиране на плодове и зеленчуци за Германия, заплата 1200 Е, 0896 287 311. 10-7

ФИРМА търси да назначи готвач и работник кухня на постоянен трудов договор, 0899 171 012. 11-6

СТРОИТЕЛНА фирма търси зидаро-кофражисти, 0889 439230. 21-5

ТЪРСИМ да наемем готвачи за гр. Елена и В. Търново, 0878 963 031. 5-5

ФИРМА „Хилцингер” търси стругар, фрезист, пресьор и оператори производство, 0878 252 476. 21-4

СКЛАД за дрехи във Велико Търново набира работници (мъже и жени), 0888 885 126. 21-4

ФИРМА „Политрейд кънстръкшън” ЕООД, набира строителни работници за следните позиции: технически ръководител; ВиК специалисти; кофражисти; арматуристи; зидари; общи работници. Документи ще се събират на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” 5, завод „Лактима”. Телефон за връзка 062/65 01 47. 4-3

ТЪРСИМ строителни работници за груб строеж, 0988 961 911. 5-3

ТЪРСИ магазинерка за хранителен магазин, 0888 840 011. 5-3

ТЪРСИМ продавач-консултант, 0885 994 078. 2-1

„ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” търси да назначи: готвачи, сервитьори, камериерки, специалист поддръжка ВиК и ОВ, тел. за връзка 0888 255 255. 4-1

ФИРМА търси охранители, 0889 474 223. 2-1

АВТОМИВКА търси работници, общ работник, кат. В, С, 0887 715 541. 3-1

ФИРМА търси да назначи заварчик-монтажник, 0897 883 500. 6-1

ТЪРСИ жена за подпомагане на възрастна жена, на 30 км от Велико Търново, в района на Павликени, готвене, грижи за дома и градината. Отлични битови условия. Осигурена храна и нощувка. Ангажимент и в един уикенд през месеца, 0877 373 935. 2-1

ТЪРСИ продавач-консултант, 0878 601 767. 10-1

„АК ПЛАСТРОНИК“ АД търси опитен шлосер-матричар за поддръжка на инструменти на шприц машини. Фирмата предлага отлично възнаграждение и социален пакет. E-mail: milen.stefanov@aqg.se, тел: 0879 968 632. 6-1

ХРАНИТЕЛЕН магазин търси продавач-консултант, 0878 606 144. 11-1

ТЪРСИМ жена за скара, 0878 606 144. 11-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ИНТЕЛИГЕНТЕН, 55 години, търси дискретна връзка със свободна сексапилна до 50 г., 160/50, 0878 926 602. 21-15