19 ЮЛИ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 19.07.2017г. 19 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-70

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-70

АПАРТАМЕНТ, саниран, Нова болница, 0888 976 704, 0888 835 134. 16-13

ДВУСТАЕН апартамент, ново строителство, напълно обзаведен, в перфектно състояние, 0887 555 844. 5-5

КЪЩА на два етажа с двор 1,5 дка и стопанска сграда в с. Леденик, 48 000 лв., 0887 882 373. 5-4

БОКСОНИЕРА, 28 000 лв., 0887 377 911. 11-3

КЪЩА, с. Велчево, собственик, 0885 345 000. 11-2

ГАРАЖ, ул. „Краков”, 0877 530 574. 3-2

УШИРЕНА гарсониера, „Бузлуджа”, 42 000 лева, 0888 501 471. 5-1

КЪЩА, с. Самоводене, 0886 062 737. 7-1

КЪЩА в с. Арбанаси, нова, за нанасяне, без посредник, 0883 554 557. 4-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ФИАТ ПУНТО 1,1 хечбек, зелен металик 136 х. км, 1995 г., цена 1000 лв., 0893 387 633. 5-5

ШКОДА Фабия, 1,2 НТР, бензин, хечбек, на 99 300 км, цена 4500 лв., 0888, 513 280. 5-3

ПЕЖО 607, 2.0 HDI, 2004 г., 0885 345000. 11-2

ФОРД Фиеста, 1,4 бензин – газ, 1000 лв., 0888 547 392. 5-1

ШКОДА Фаворит, 1994 г., 1,3 бензин. Всичко платено, в движение, 650 лв., 0888 695 672. 5-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-71

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-69

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271.

ПЧЕЛНИ кошери, 0988 434 119. 11-7

ПРОДАВАМ на едро и на дребно перални, хладилници, печки, велосипеди, 0877 132 329. 11-5

ПРОДАВАМ кайсии за ракия, 0882 520 657. 7-4

МОНОФАЗНА заводска ярмомелка, 200 лв., 0887 882 373. 5-4

ИСПАНСКИ плочки и гранитогрес. Гарантирано най-ниски цени, бул. „България” 41, 0879 143 720. 21-4

8 КВ. М ламперия, 9 лв./кв. м, 0884 747 743. 3-3

РАЗПРОДАВАМ домашни перални Аристон лукс, Сименс, нови, фризер ракла – 160 л, хладилник, 0877 172 555. 11-3

СТАР кантар – паланца, 0876 995 905. 2-1

МЕТАЛНА пръскачка, 0876 995 905.

ЗАПАЗЕНА магарешка каруца, 0876 995 905.

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПЧЕЛИ, 0885 734 304. 6-6

ЗАЙЦИ, 0888 097 247. 4-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 10 000 лв., 0895 026 769. 100-45

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590.

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-10

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-3

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи и апартаменти за нощувка в гр. Севлиево, 0887 618 848. 40-29

БОКСОНИЕРА за жена, 0877 760 774. 11-11

ТРИСТАЕН, обзаведен, 350 лв., 0877 099 858. 11-11

ДАВА боксониера, „Триъгълника”, обзаведена, 1 м. депозит, наем 280 лв. Информация от 15.00 до 19.00 часа, 0895 119 081. 11-11

ДВЕ спални и кухня, обзаведен, кв. „Бузлуджа”, 280 лв., 0887 034 332. 10-8

СТАЯ под наем за момичета, 062/63 05 98. 6-6

КВАРТИРИ, Поморие, 0888 527 560. 10-4

СТАЯ за 2 ученици (студенти), център, 0888 433 881. 10-2

ДАВАМ обзаведена стая, с баня, тоалетна, „Яворов” N 63, 062/62 11 84. 4-3

БОКСОНИЕРА, двустаен, 0897 431 676.

ГАРСОНИЕРИ, център, 0899 124 929.

ТРИСТАЕН, спортна зала, двустаен, ш. център, 0888 494 122.

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето”, 0888 947 265. 3-1

ОТДАВАМ самостоятелен етаж от къща, обзаведен, кв. „Самоводска чаршия”, 0886 521 999. 8-1

ДАВА едностаен, ново строителство, 0889 379 494. 5-1

ДАВАМ 2 стаи от апартамент, до пазара, 0877 891 213, 0884 297 003. 3-1

ТРИСТАЕН, съда, 0885 267 892. 3-1

ДВУСТАЕН, дългосрочно, 250 лв., Нова болница, 0888 687 126. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ магазин, идеален център в Полски Тръмбеш, 0887 726 655. 21-10

МАГАЗИН/офис, след основен ремонт, „Георги Измирлиев” 13 (над „Била”), 250 лв., 0886 001 118. 7-5

ПОД НАЕМ ДРУГИ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

ХЛАДИЛЕН, 2,6 т, отделен фургон, 0888 262 307. 21-11

3,5 Т БУС, голям, двойна гума, 0888 262 307. 16-12

ГРАДСКО – 15 лв., извънградско 0,40 на километър, 0886 694 979. 16-2

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-135

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-135

ВиК, 0886 368 900. 42-16

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, изгодно, 0899 819 431. 21-14

РЕМОНТ и поправка на покриви, хидроизолация, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-12

ПЛОЧНИЦИ, каменни зидарии, 0885 810 635. 16-12

АВТОВИШКА под наем – 22 метра, 0887 253 244. 21-8

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, ламинат, 0899 800 878. 21-8

ЗДРАВЕ

ПРАВЯ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 5-3

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски”, N 37. Телефон за контакти: 0886 464 908. 11-1

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-23

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-70

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-34

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Високо възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате. Задължителен опит по специалността обезкоствач – 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com. Месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 63-48

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 42-27

ФИРМА „Импайър секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 25-23

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-20

ВОДЕЩА фирма в сектор „Зърнопроизводство” в Ловешка област търси фадромист и водач на челен товарач, с много добро заплащане. Тел. за връзка: 0879 801 118. E-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-20

ФИРМА „Данипласт” търси да назначи работници на изделия от пластмаса. За информация 062/63 68 97. 16-13

„ЕКОПЛОД ОРГАНИК” ЕООД търси шофьор и общи работници – мъже и жени, за производството, 062/62 25 80. 19-10

ФИРМА набира жени за сортиране на плодове и зеленчуци за Германия, заплата 1200 Е, 0896 287 311. 10-10

ФИРМА търси да назначи готвач и работник кухня на постоянен трудов договор, 0899 171 012. 11-9

СТРОИТЕЛНА фирма търси зидаро-кофражисти, 0889 439230. 21-8

ФИРМА „Хилцингер” търси стругар, фрезист, пресьор и оператори производство, 0878 252 476. 21-7

СКЛАД за дрехи във Велико Търново набира работници (мъже и жени), 0888 885 126. 21-7

ТЪРСИМ строителни работници за груб строеж, 0988 961 911. 5-6

„ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” търси да назначи: готвачи, сервитьори, камериерки, специалист поддръжка ВиК и ОВ, тел. за връзка 0888 255 255. 4-4

ФИРМА търси да назначи заварчик-монтажник, 0897 883 500. 6-4

ТЪРСИ продавач-консултант, 0878 601 767. 10-4

„АК ПЛАСТРОНИК“ АД търси опитен шлосер-матричар за поддръжка на инструменти на шприц машини. Фирмата предлага отлично възнаграждение и социален пакет. E-mail: milen.stefanov@aqg.se, тел: 0879 968 632. 6-4

ХРАНИТЕЛЕН магазин търси продавач-консултант, 0878 606 144. 11-4

ТЪРСИМ жена за скара, 0878 606 144. 11-4

ФИРМА търси чистачка (пенсионерка), 0888 206 183. 5-3

ТЪРСЯ пастир на овце и крави, 0988 899 295. 5-3

КАФЕ „Роза” търси помощник-готвач, 0885 028 009. 5-3

ТЪРСИМ шофьори, категория С и общи работници – жени, 0885 420 817. 11-3

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли, категория С +Е, 2000 лева, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-3

„ЕНЕРГО-ПРО” търси общи работници за изкопни, товаро-разтоварни и ремонтни дейности. Трудов договор, постоянна работа. Телефон за информация: 052/57 79 56. 5-2

ФИРМА търси да назначи пакетировачи и пълначи, тел. за връзка 0895 464 917, неделя – четвъртък (8.00 – 17.00). 21-2

НАЕМА гледачи на кокошки – с. Поликраище, 0887 761 706. 6-2

КАФЕ „Елена” търси пицар, готвач и сервитьор нощна смяна, 0888 863 988. 2-2

ФИРМА за почистване на санитарни възли и бани в Германия набира работници. Подсигурени квартира и заплата 1000 евро, 00491634761559, Красимир Колев. 5-2

ТЪРСИМ продавач-консултант, 0885 994 078.

ШОФЬОР на бус за разносна търговия, 0887 761 706. 6-1

ТЪРСИМ да назначим пресьори на бакелит преси, работа на смени, заплащане – на заработка, 0888 993 588.

ПОРАДИ разширяване на дейността „Елит Мес Минев – Родопа В. Търново” ООД търси да назначи работници в производството, за контакт: 062/61 21 55. 10-1

ТЪРСИ сътрудник с юридическо или икономическо образование, до 29 г., 0879 481 724.

ЗАПОЗНАНСТВА

ИНТЕЛИГЕНТЕН, 55 години, търси дискретна връзка със свободна сексапилна до 50 г., 160/50, 0878 926 602. 21-18

БЪЛГАРО-ФРАНЦУЗИН, 49, живеещ и работещ в Париж, на постоянна служба, търся жена българка, която да стане майка на децата ни, скромна и природно интелигентна, без претенции и готова да се грижи за семейството си, непушачка, готова да изучи френски. Външният вид и образование не са важни, важни са добротата на душата и желанието да създаде здраво семейство, tophaus67@gmail.com. 5-3